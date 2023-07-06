兩軍殺紅眼？人權組織報告：俄烏都用集束彈致平民傷亡

國際倡議團體「人權觀察」報告指出，俄羅斯與烏克蘭軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。（路透）

國際倡議團體「人權觀察」今天報告指出，俄羅斯 與烏克蘭 軍隊都使用了集束彈藥，造成烏克蘭平民死亡。而美國目前正在考慮是否答應烏克蘭政府的要求，供應集束彈給烏軍使用。

人權觀察（Human Rights Watch）敦促俄羅斯和烏克蘭別再使用集束彈，並呼籲美國不要提供這些武器。

全球已逾120個國家簽署一項禁用此類武器的國際條約。集束彈通常會在大片區域內散佈大量的小型子炸彈，這些小炸彈可能於數個月或數年後，導致未注意的平民殘疾或身亡。

目前俄羅斯、烏克蘭和美國都拒絕簽署這項禁用集束彈的公約。

人權觀察引述100多位居民、目擊者和當地救援人員受訪所言，去年俄國 入侵烏克蘭後，烏克蘭向當時俄國掌控的烏東城市伊久姆（Izium）及周邊地區發射集束彈藥火箭，造成伊久姆至少8位平民身亡、15位平民受傷。

人權觀察先前也指出，俄軍在烏克蘭使用集束彈藥，已經造成許多平民喪生，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）也記錄了俄烏雙方使用此類炸彈的情況。

人權觀察軍控倡議主任魏爾漢（Mary Wareham）聲明表示：「俄羅斯和烏克蘭使用的集束彈藥，目前正殘殺平民，且這種情況會持續很多年…雙方都應立即停止使用，而不是試圖獲得更多這些濫殺人命的武器。」

烏克蘭政府先前呼籲美國國會議員施壓美國總統拜登（Joe Biden）政府，希望批准運送集束彈給烏克蘭。