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下周北約年度峰會 立陶宛：會找到不讓烏國失望的表述

編譯茅毅／即時報導
日本與南韓持續靠攏西方，兩國領袖均受邀出席下周年度北約高峰會。圖為美國總統拜登（左起）、日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅5月在七大工業國集團廣島峰會場邊合影。（美聯社）
日本與南韓持續靠攏西方，兩國領袖均受邀出席下周年度北約高峰會。圖為美國總統拜登（左起）、日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅5月在七大工業國集團廣島峰會場邊合影。（美聯社）

年度北約高峰會預定11日至12日，在立陶宛首都維爾紐斯召開，最主要議題仍是俄烏戰爭。北約已確認將成立「北約–烏克蘭理事會」，12日將舉行首次會議。由於烏克蘭總統澤倫斯基持續疾呼北約邀基輔加盟，東道主立陶宛總統瑙塞達5日表明，希望這次峰會能夠使烏方滿意。

瑙塞達受訪時說，「我有一種感覺，我們會找到不讓烏克蘭人失望的表述，也會傳達比我們平常所言還多的訊息。澤倫斯基可能不會獲得他最雄心勃勃計畫中期望的一切，但肯定會得到很多。」澤倫斯基上周直言，他希望此次峰會釋放出烏克蘭可以在俄烏終戰後，躋身北約會員國的明確易懂信號。

澤倫斯基5日在烏克蘭敖德薩接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時指稱，烏軍6月初才發動備受矚目的大反攻，但他曾希望更早。澤倫斯基雖感謝美國帶頭挺烏，但他早就向美歐領袖明言，烏方盼更早開始反攻，因此需要一切所需的武器與物資。

澤倫斯基並又一次敦促美方儘快提供F–16戰鬥機和長程飛彈。他解釋說，烏軍官兵沒有空中掩護會極為艱辛。他視歐美提供該型戰機為「人道主義」支援，一旦俄國決定不延長由聯合國和土耳其居間斡旋的黑海穀物倡議，烏方即可藉由F–16維持航運暢通，建立這條走廊的防禦措施，而該倡議17日到期。

澤倫斯基6日並快閃訪問北約成員國保加利亞，與保加利亞總理丹科夫、總統拉德夫等高官與國會議員會晤，商討防禦協助、烏克蘭入北約與北約峰會等議題。

美國總統拜登5日則在白宮會見來訪的瑞典總理克里斯特森。拜登表示，若瑞典能加盟，北約將更強大，瑞典和我們共享價值觀，他急切期待瑞典入會。同為北歐國家的芬蘭和瑞典均申請入會，芬蘭4月即已順利加入，但斯德哥爾摩迄今仍未取得土耳其及匈牙利同意，而新成員入會必須既有會員國全數同意。華府智庫「大西洋理事會」主管斯卡魯巴（Christopher Skaluba）指出，這一切都掌握在土耳其總統厄多安一人手中。

立陶宛政府5日則通過印太戰略，其中視台立貿易關係為其「策略優先要務」之一，並定調中國為全球經濟與軍事強權，對內加強獨裁控制手段，對外採取愈來愈挑釁又企圖展現權勢的外交政策。

北約國家英國與波蘭5日簽署2030戰略夥伴聯合宣言，重申台海和平穩定的重要性，歐洲–大西洋和印太的安全密不可分，中國在國際間行事愈來愈專斷並構成體制性挑戰。

另外，北約邀非成員國的南韓、日本、澳洲與紐西蘭以亞太地區夥伴身分出席會議，四國預計在場邊舉行北約亞太夥伴國四方會議。南韓總統尹錫悅自10日至12日出訪立陶宛及波蘭，這是他繼去年6月後，再度以觀察員國家的領袖身分與會。

北約 澤倫斯基 烏克蘭

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