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推特限流影響創作 日本繪師現微博移民潮

中央社台北6日電
推特（Twitter）實施流量臨時限制措施，管控使用者每日可見的貼文數，此舉直接衝擊平台創作者。（路透）
推特（Twitter）實施流量臨時限制措施，管控使用者每日可見的貼文數，此舉直接衝擊平台創作者。（路透）

推特（Twitter）實施流量臨時限制措施，管控使用者每日可見的貼文數，此舉直接衝擊平台創作者。近日日本的繪師掀起了一波移民潮，開設微博帳號並發布創作。

擁有推特的富豪馬斯克（Elon Musk）1日宣布全新措施，已認證推特用戶每天最多可閱讀6000則貼文；未經驗證帳號每天只能閱讀600則貼文；未經驗證的新帳號每天則只能查看300則。

這項新政引起大量使用者反彈，仰賴推特流量的創作者更是大受打擊。為了躲避推特的新規，最近幾天不少長期在推特上發布創作的日本圖文創作者、繪師開設了微博帳號，並將過往作品陸續搬遷。

綜合36氪、虎嗅網與IT之家報導，這次引起關注的「移民繪師」，大多是日本等東亞地區的創作者，其中不乏本身已經在中國年輕人之間擁有一定知名度，有些作者的創作內容也與中國傳統文化風格相近。

因此，選擇移民微博是相對理性的選擇，而且微博和推特都是超大型內容平台，對於這些移民來說，是有望獲取更多關注與粉絲的新社群。

報導提到，這波「移民潮」也被微博官方注意到了，其中新浪微博的官方帳號之一「新浪遊戲」就主動彙整相關繪師資料，在用戶搜尋相關關鍵字時優先將這些繪師的作品與頁面推薦給使用者。

在微博的協助之下，不少移民創作者的粉絲數量都有顯著成長，有人進駐微博3日左右，粉絲數就成長25萬到30萬。

除了日本創作者採取行動外，不少中國遊戲開發商也為推特的「陰晴不定」傷透腦筋，並進一步做出應對。

報導提到，近期已有多家中國遊戲開發商宣布旗下的遊戲暫停綁定推特帳號的功能，避免遊戲因推特政策變化受到牽連。若已經綁定推特帳號的玩家，也開放重新綁定其他社群平台帳號。

推特 微博 移民

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