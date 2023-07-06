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墨西哥巴士疑失控墜25公尺深山谷 已知29死19傷

中央社墨西哥市5日綜合外電報導
跌落山谷的巴士，車頂與車身分離。(路透)
跌落山谷的巴士，車頂與車身分離。(路透)

墨西哥瓦哈卡州官員表示，一輛巴士今天清晨途經墨西哥南部山區時疑因失控衝出山路，並墜入25公尺深山谷，歷經12小時救援，傷亡人數增至29死、19傷。

綜合法新與路透報導，據瓦哈卡州（Oaxaca）內政廳長羅梅洛（Jesus Romero）說法，這輛從墨西哥市出發的巴士途經南部瓦哈卡州時，今天清晨6時30分在馬格達萊娜.佩尼亞斯科鎮（Magdalena Penasco）發生事故。

羅梅洛在記者會上說：「車輛駕駛可能失去（對車輛的）控制…然後不幸的是，它墜入超過25公尺深的山谷。」

官員指出，約有14名傷者在特拉希亞科鎮（Tlaxiaco）住院治療，另有5名傷者經空運送往當地首府瓦哈卡市（Oaxaca City）。

現場畫面顯示，救難人員在旁作業時，陡峭的懸崖底部躺著一輛側翻的車輛殘骸。

檢察官指出，此次事故共造成15名女性死亡，其中2人在醫院救治時不治身亡，另有13名男性及1名兒童喪生。

據民防機構稱，至少6名傷者在被送往醫院時已失去意識，傷勢嚴重。

相關單位已就事故發生原因展開調查，初步跡象顯示是機械故障。

當局指出，這輛巴士由當地一家運輸公司營運，昨晚離開首都墨西哥城後，原定將開往聖雅各約松度阿鎮（Santiago de Yosondua）。

墨西哥 檢察官

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