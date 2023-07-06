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達賴喇嘛88歲大壽 支持者和流亡藏人齊祝壽

中央社達蘭薩拉6日綜合外電報導
西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）。(Getty Images)
西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）。(Getty Images)

西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）今天歡度88歲生日，數以百計的支持者和流亡藏人齊聚印度北部山城、西藏流亡政府行政中心達蘭薩拉（Dharamsala），為達賴喇嘛祝壽。

美聯社報導，在傳統的歡迎樂曲演奏聲中，達賴喇嘛搭車抵達楚拉康寺（Tsuglakhang Temple）主持慶祝儀式，寺內掛滿了藏傳佛教的旗幟和肖像。

達賴喇嘛微笑著說：「我們正在慶祝我的88歲生日，不過看看我，我看起來還不到50歲。」

達賴喇嘛1959年出走西藏並流亡印度，在印度北部山城達蘭薩拉成立流亡藏人的行政中心。

達賴喇嘛否認自己是分離主義者，他說自己只是倡議西藏的實質自治，以及保護當地的藏傳佛教文化。

今年4月，網路流傳一段達賴喇嘛與一名男童互動的影片，影片可以看到達賴喇嘛親了男童一下，接著伸出舌頭，還說可吸舌頭（suck my tongue）。這段影片引發社群媒體上許多負面評論，譴責達賴喇嘛的行為不當。

達賴喇嘛之後在官網發表聲明稿致歉，他表示對此事件深感遺憾，並希望就「他所說的話可能造成的傷害，向男童和其家人、以及他在全世界的友人們道歉」。

達賴喇嘛 印度 社群媒體

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