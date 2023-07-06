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尹錫悅將出席立陶宛北約峰會 見日澳紐領袖後再飛波蘭

編譯陳曉慈／即時報導
南韓總統尹錫悅。(歐新社)
南韓總統尹錫悅。(歐新社)

南韓總統辦公室6日表示，南韓總統尹錫悅10日將前往立陶宛，出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，除了與日本、澳洲及紐西蘭領袖進行四方會談，也將與日本首相岸田文雄進行場邊會晤。尹錫悅13日將飛往波蘭，展開為期3天的正式訪問，率領代表團與波蘭總統等當地政經代表會面。

韓聯社引述南韓國家安保室第一次長金泰孝（Kim Tae-hyo）表示，尹錫悅與北約領袖將針對俄烏戰爭、軍事合作、印太區域安全及逐漸浮現的安全威脅展開討論。這將是尹錫悅上任以來第二次出席北約峰會。

金泰孝表示，尹錫悅將在峰會上尋求擴大國際安全及供應鏈合作，共同應對北韓日增的核武及飛彈威脅，促進核武禁擴、資訊安全及先進科技等南韓與北約之間的多領域合作。

北約邀請非成員國的南韓、日本、澳洲與紐西蘭以亞太地區夥伴身分出席會議，四國預計在場邊舉行四方會談。

金泰孝指出，日韓雙方正在安排「尹岸會」。國際原子能總署（IAEA）4日認定日本福島和汙水排海符合安全標準，金泰孝表示，若日方提及核汙水排海問題，尹錫悅必將以南韓人民健康為最高考量，回應日方。

尹錫悅13日晚間將飛往波蘭華沙，會晤波蘭總統等高級官員，討論擴大兩國各領域合作，包括經貿、投資、軍備、核電及基礎設施等。

此外，據南韓總統辦公室經濟高級秘書崔相穆（Choi Sang-mok），尹錫悅將率領來自能源、軍武、核能、建造等領域的89人商業代表團訪波，LG、韓華、三星集團等企業高層都在名單上。

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