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強烈夏季風暴襲荷蘭德國釀2死 航空及鐵路陷混亂

中央社海牙5日綜合外電報導
荷蘭遭受有記錄以來最強烈的夏季風暴侵襲，強風吹倒路樹。（路透）
荷蘭遭受有記錄以來最強烈的夏季風暴侵襲，強風吹倒路樹。（路透）

荷蘭今天遭受有記錄以來最強烈的夏季風暴侵襲，造成國內一位民眾死亡，且使得國際航空及鐵路運輸陷入一片混亂。毗鄰的德國西北部也傳出災情，有一人喪生。

歐洲最繁忙交通樞紐之一的阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）告訴法新社，在波利風暴（Storm Poly）帶來強風豪雨後，機場已取消400個航班。

荷蘭鐵路公司（NS）表示，從首都阿姆斯特丹到英國倫敦的歐洲之星（Eurostar）列車，以及前往德國科隆（Cologne）及漢堡（Hamburg）的高速列車服務也都取消，許多國內列車班次也被取消。

每小時146公里的破壞性陣風侵襲了荷蘭的北海（North Sea）沿岸地區，且吹倒路樹，促使荷蘭當局警告民眾待在家中不要外出。

當地警方指出，在阿姆斯特丹附近的哈爾倫市（Haarlem），一位51歲婦人因為一棵樹傾倒砸在她的車子而喪命，同時，傾倒的樹木和翻覆卡車也造成高速公路堵塞。

美聯社報導，德國西北部也遭強風侵襲，警方表示，靠近荷蘭邊界的城鎮瑞德（Rhede）有一名行人遭倒落的樹木壓到喪命。

荷蘭皇家氣象研究所（KNMI）對國內北部4個地區發布最高級別的「紅色警報」（code red），這代表可能會出現嚴重災情。

荷蘭氣象預報機構Weerplaza表示，這是荷蘭「有史以來第一次觀測到非常猛烈的夏季風暴」。

Weerplaza指出，荷蘭的風暴季節通常是每年10月到隔年4月。

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