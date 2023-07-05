最幸福的國度不再幸福 種種因素驅使不丹年輕人出走

不丹王國是世界上最與世隔絕的國家之一，長期以來一直號稱是地球上最幸福的國度，但澳洲廣播公司發現當地失去了很大一部分的居民，而且主要就是流向澳洲。(路透)

位於喜馬拉雅山脈東緣的不丹 王國是世界上最與世隔絕的國家之一，長期以來一直號稱是地球上最幸福的國度，以寺院和獨特景觀舉世聞名。但當澳洲 廣播公司難得獲准入境時，卻發現當地失去了很大一部分的居民，而且主要就是流向澳洲。

澳廣報導，年輕人組成了不丹的大多數人口，而其中許多人存在著一種集體絕望感。視力受損的自由作家兼創意人Kinley Phuntsho經常製作諷刺性內容來調侃自己的國家，也在最新的歌曲唱出想要搬到澳洲，「我不認為有人確切知道未來將要怎麼走，但就我而言，我有點害怕，因為我不只是為自己而活，我最近結婚了」。

Kinley Phuntsho表示，他認為許多人正在離開的主要原因是他們不覺得自己有能力或機遇，可以在不丹過上滿意與滿足的日子，感覺需要去國外才能得到這種生活，「這是勉強餬口的生活…所以我想要創造一個我可以成功的環境，為了實現這一目標，我打算離開了，每個人目前都要去澳洲」。

自2022年6月起，在只有76萬國民的不丹，有1.4%的人口已經拿到了前往澳洲的簽證，而這個巨大的比率還在增長。Kinley Phuntsho說，「我已經到了將此稱為圍繞著不丹的這種沉重瘴氣，我們不知道接下來會發生什麼，這種不可預測的氛圍就在那裡，感覺很不好」。

根據報導，這些出國的人大多受過教育 ，離開了不丹的專業崗位，跑去當藍領勞工。他們說，缺乏機會與不願打開國門讓他們對未來沒有盼望。同時，失業正驅使年輕人從不丹出走，但官方的擔心是受過教育的專業人士移民到澳洲從事家政工作的程度，2022年就失去了超過800名公務員跟幾位醫師，導致了人才的短缺。

不丹總理Lotay Tshering承認，歷屆政府或許辜負了這些人，隨著這樣的不滿日益增加，讓不丹的幸福哲學受到了質疑。他表示，移民人數是個問題，但是他明白人們想要更多機會，「趨勢可能令人不安，同時，這些人都是專業人士，我們讓這件事取決於他們的期望。我認為，政府的工作就是要確保他們的期望應該得到滿足，無論是在國內還是國外」。

不丹是世界上最低度開發國家之一，GDP與格陵蘭等地相仿。Lotay Tshering說，這歸結到國家的經濟與經濟的本質，「我們目前是一個資源受限的國家，我認為最低度開發國家、沒有21世紀的產業、無法滿足受過教育青年期望的組合，就是我們正在經歷的困境。展望未來，我不認為還有選擇，我們必須盡我們所能去創造越來越多青年期望從事的工作」。

澳廣指出，不丹正面臨生存挑戰，這正迫使他們認真對待孤立主義的歷史。不丹現在有一個選擇，是對外開放為年輕人創造更多機會，或是繼續沿著當前的道路走下去。