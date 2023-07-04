白俄流亡反對派領袖：入獄丈夫傳過世 消息待確認

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya，圖）今天表示，她收到匿名消息，聲稱她遭監禁的丈夫季哈諾夫斯基已經過世。圖為季哈諾夫斯卡婭手持她的丈夫的肖像。Getty Images

白俄羅斯 反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）今天表示，她收到匿名消息，聲稱她遭監禁的丈夫季哈諾夫斯基已經過世。她自今年3月就沒有他的音訊。

法新社報導，白俄羅斯是專制國家，在總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）掌權近30年期間，反對聲音和獨立媒體受到壓制。

季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）原計畫於2020年8月白俄總統大選挑戰盧卡申科，但在投票 前遭到逮捕及關押。

在他被捕時，當時仍是政治新手的季哈諾夫斯卡婭代夫參選，各界普遍認為她贏得了白俄總統大選，但盧卡申科宣稱囊括8成選票連任，引爆國內示威潮，季哈諾夫斯卡婭流亡海外。

季哈諾夫斯卡婭今天在推特以英文寫道：「今天我收到一項非常奇怪且可怕的消息。一位身分不明人士寫道，我的丈夫季哈諾夫斯基已在佐狄諾（Zhodino）的監獄過世。」

她寫道：「沒有這項說法的證據或證明。這不是第一次流傳如此謠言，我不知道如何對此發表評論。自3月9日起，我就沒有聽聞季哈諾夫斯基的消息，律師未獲允許與他接觸。」

季哈諾夫斯卡婭在臉書寫道，她認為這則關於她丈夫死訊的消息，可能是盧卡申科政權「再次試圖對政治犯施壓…並使他們的家人感到壓力」。

她寫道：「我每天都擔心季哈諾夫斯基。當妳不知道自己的丈夫是否已經過世，日子非常難熬。」