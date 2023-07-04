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打擊法國暴動 馬克宏提議對未成年暴民父母開罰

中央社巴黎3日綜合外電報導
法國政府為解決連日街頭暴動問題，總統馬克宏今天提出構想，若未成年人進行破壞或打劫被捕，便要對他們的父母迅速開出連續罰單。圖為防暴警察2日上街巡邏。（路透）
法國政府為解決連日街頭暴動問題，總統馬克宏今天提出構想，若未成年人進行破壞或打劫被捕，便要對他們的父母迅速開出連續罰單。圖為防暴警察2日上街巡邏。（路透）

法國政府為解決連日街頭暴動問題，總統馬克宏今天提出構想，若未成年人進行破壞或打劫被捕，便要對他們的父母迅速開出連續罰單。

法新社報導，根據法國司法部的說法，6月30日至今在暴動中被捕的接近4000人當中，有1200多名未成年人。

馬克宏（Emmanuel Macron）今晚在巴黎會見警察人員，除了感謝他們的辛苦，還透露有意對未能管控自己孩子的父母祭出迅速處罰。

據「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，馬克宏在會見時表示：「對於最初的犯罪行為，我們有必要找到方法對家長採取容易實施的財務懲罰。」

45歲的馬克宏還說，這是要讓「搞砸行為在一開始就付出某種基本代價」。

暴動在6月30日達到最高峰時，馬克宏便曾請求家長控制他們的孩子。在此之前，因一名青少年在巴黎遭警方槍擊身亡而掀起的這波法國街頭混亂失序，被捕暴民最小僅12歲。

法國司法部長杜彭-莫瑞提（Eric Dupond-Moretti）6月30日也強調相同訊息，並概述家長如何對孩子的行為負有法律責任。

他指出，家長若未能陪同孩子出庭應訊，已經可能會被處以罰款；且孩子的犯罪行為若對被害人造成任何損害，家長也負有賠償責任。

杜彭-莫瑞提並發布法律指引，提醒檢察官，按法國刑法第227-17條可對家長開罰。

這條法律規定，若家長「在缺乏正當理由下，未能盡到自身法律義務，達到危及孩子健康、安全、品德和教育的程度」，最高可處3萬歐元（約3.3萬美元）罰款和2年徒刑。

馬克宏 司法部 警察

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