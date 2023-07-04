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上合組織峰會 莫迪歡迎伊朗與白俄羅斯加入

中央社新德里4日專電
上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）高峰會今天以視訊形式舉行，輪值主席國印度，由總理莫迪致詞歡迎伊朗與白俄羅斯加入，並強調上合組織將聚焦中亞國家的利益。美聯社
上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）高峰會今天以視訊形式舉行，輪值主席國印度，由總理莫迪致詞歡迎伊朗與白俄羅斯加入，並強調上合組織將聚焦中亞國家的利益。美聯社

上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）高峰會今天以視訊形式舉行，輪值主席國印度，由總理莫迪致詞歡迎伊朗白俄羅斯加入，並強調上合組織將聚焦中亞國家的利益。

峰會以視訊形式舉行，印度政府公布了莫迪發表開幕致詞的影片，片中可以見到，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平，以及巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）都出席。

莫迪在開幕致詞中，祝賀伊朗正式成為上合組織家庭的一分子，並對白俄羅斯簽署義務備忘錄準備入會，表示歡迎。

他說，新成員的加入顯示上合組織重要性日增， 上合組織將繼續推動中亞國家的利益。

莫迪指出，全球局勢正處於關鍵時刻，國與國之間的爭端、緊張以及疫情，引發糧食、燃料以及肥料危機，印度支持對上合組織進行改革，以因應挑戰。

他說，印度願分享自行開發的Bhashini人工智慧翻譯平台，協助上合組織會員國排除語言障礙，透過數位科技來推動包容性成長，並建議上合組織持續倡導聯合國等全球性組織的改革。

莫迪也強調了反恐以及為阿富汗提供人道援助的重要性，但未提及俄烏戰爭以及中國在印太地區的擴張行為。

上合組織是由中國與俄羅斯發起，成立於2001年，此前的正式會員除了中俄兩國之外，還包括印度、哈薩克（Kazakhstan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、巴基斯坦（Pakistan）、塔吉克（Tajikistan）和烏茲別克（Uzbekistan）。

伊朗和白俄羅斯原本是觀察員，但伊朗今天已成為正式會員，而白俄羅斯預料可在2024年走完入會程序。

這場峰會是普亭在歷經瓦格納傭兵集團兵變後，首次在國際場合亮相，而莫迪則是在數週前，對美國進行了國是訪問。

印度與中國的外交關係正因邊界衝突而處於低谷，印度也因歷史恩怨及恐怖主義威脅而與巴基斯坦長期不睦。觀察人士認為，以視訊方式舉行峰會，可以避開領導人接待規格以及握手互動等可能發生的敏感問題。

白俄羅斯 印度 伊朗

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