我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

為動保募款 22歲華裔花88天從洛杉磯跑到紐約

巴黎市郊暴動交損2000萬歐元 市府：不擔心2024奧運

中央社／巴黎3日綜合外電報導
法國暴動造成公共交通系統約2000萬歐元的損失。（美聯社）
法國暴動造成公共交通系統約2000萬歐元的損失。（美聯社）

法國非裔青少年遭員警射殺事件引發巴黎地區持續6天的暴動。有關當局今天表示，暴動造成公共交通系統約2000萬歐元（約2181萬美元）的損失；不過市府「不擔心」明年的奧運會受到影響。

法新社報導，大巴黎區交通管理局發布聲明表示，約2000萬歐元的損失包括「燒毀的公車與電車軌道，另有2條軌道受損，城市基礎設施遭到破壞」。

不過巴黎市政府今天表示，「並不擔心」近一周的暴動會影響明年奧運。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的副手葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）承認對法國「局勢感到憂心」，但他「不擔心」奧運會受影響。

伊達戈今天在介紹奧運聖火巴黎路線的活動中表示，「一個國家出現種種令人擔憂跡象」之時，奧運「聖火是帶來希望的絕佳機會」。

2008年北京奧運登場前，奧運聖火行經巴黎時，曾因為示威群眾上街聲援西藏，使得這段路線的傳遞工作不得不透過巴士來完成。

伊達戈說：「我們都牢記那些進展不順之事。我們會更加努力，以帶來歡樂和熱情。」

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）今天表示，政府「最近幾天已採取措施，再次加強與明年奧運相關基礎設施的安全」。

歐迪亞-卡斯特拉補充說，「所有這一切都損害了國家。目前正發生的事顯然不利於法國的形象」。

法國即將舉行世界盃橄欖球賽和奧運會，但去年在法國國家體育場（Stade de France）舉行的歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽，人群管理方面出現重大失誤，讓法國舉辦重大賽事的能力遭到質疑。

位於巴黎郊區的法國國家體育場將是明年奧運核心場館，自法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel）6月27日遭警察槍殺事件發生以來，該區域一直飽受暴動影響。

奧運 非裔 警察

上一則

瓦格納兵變後 普亭、習近平將在上合峰會視訊會晤

延伸閱讀

法國暴動加劇分裂 極右派為射殺青少年警察家人 募得超過100萬歐元

法國暴動加劇分裂 極右派為射殺青少年警察家人 募得超過100萬歐元
法國僅存諾曼第登陸士兵百歲辭世 生前不斷倡議和平

法國僅存諾曼第登陸士兵百歲辭世 生前不斷倡議和平
法國暴動延燒 消防員殉職、市長發動反暴力示威

法國暴動延燒 消防員殉職、市長發動反暴力示威
法國暴動怒火延燒：非裔少年之死 被無視的種族與警暴問題

法國暴動怒火延燒：非裔少年之死 被無視的種族與警暴問題

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
中國駐歐盟大使傅聰。(美聯社)

中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

2023-06-28 02:39
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」從俄南城市頓河畔羅斯托夫撤離兵員和戰車等武器裝備，受到外界關注。（路透）

扶植傭兵組織1年花多少？普亭首次坦承金額

2023-06-28 02:29

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往