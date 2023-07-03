巴黎市郊暴動交損2000萬歐元 市府：不擔心2024奧運

法國暴動造成公共交通系統約2000萬歐元的損失。（美聯社）

法國非裔 青少年遭員警射殺事件引發巴黎地區持續6天的暴動。有關當局今天表示，暴動造成公共交通系統約2000萬歐元（約2181萬美元）的損失；不過市府「不擔心」明年的奧運 會受到影響。

法新社報導，大巴黎區交通管理局發布聲明表示，約2000萬歐元的損失包括「燒毀的公車與電車軌道，另有2條軌道受損，城市基礎設施遭到破壞」。

不過巴黎市政府今天表示，「並不擔心」近一周的暴動會影響明年奧運。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的副手葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）承認對法國「局勢感到憂心」，但他「不擔心」奧運會受影響。

伊達戈今天在介紹奧運聖火巴黎路線的活動中表示，「一個國家出現種種令人擔憂跡象」之時，奧運「聖火是帶來希望的絕佳機會」。

2008年北京奧運登場前，奧運聖火行經巴黎時，曾因為示威群眾上街聲援西藏，使得這段路線的傳遞工作不得不透過巴士來完成。

伊達戈說：「我們都牢記那些進展不順之事。我們會更加努力，以帶來歡樂和熱情。」

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）今天表示，政府「最近幾天已採取措施，再次加強與明年奧運相關基礎設施的安全」。

歐迪亞-卡斯特拉補充說，「所有這一切都損害了國家。目前正發生的事顯然不利於法國的形象」。

法國即將舉行世界盃橄欖球賽和奧運會，但去年在法國國家體育場（Stade de France）舉行的歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽，人群管理方面出現重大失誤，讓法國舉辦重大賽事的能力遭到質疑。

位於巴黎郊區的法國國家體育場將是明年奧運核心場館，自法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel）6月27日遭警察 槍殺事件發生以來，該區域一直飽受暴動影響。