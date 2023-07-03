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瓦格納兵變後 普亭、習近平將在上合峰會視訊會晤

中央社／台北4日電
圖為3月中國領導人習近平（左）與俄國總統普亭（右）會談。
圖為3月中國領導人習近平（左）與俄國總統普亭（右）會談。

俄羅斯總統普亭歷經瓦格納傭兵集團兵變後，今天將參與在印度舉行的上海合作組織峰會，以視訊方式與中國領導人習近平等會晤，分析認為，普亭意在表明他依舊大權在握，所有挑戰都被打垮。

美國之音今天報導，普亭（Vladimir Putin）將透過這場峰會，與習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）等人舉行會晤。

報導指出，上合組織由中俄兩國發起成立，其目的是為了抵禦美國和西方在東亞、中亞、印度洋等地的影響力，目前擁有9個包括中俄印在內的正式成員國，另有3個觀察員國和13個對話夥伴。印度則是上合組織今年的輪值主席國，今天將舉行視訊峰會。

中國外交部日前宣布，應莫迪邀請，習近平將在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第23次會議並發表重要講話。克里姆林宮也發布消息稱，普亭將參與這一會議。

這是世界上為數極少在俄羅斯入侵烏克蘭之後拒絕譴責莫斯科或參與對莫斯科實施制裁的國際組織。上合組織的大多數成員國至今仍然把俄羅斯作為自己的盟友或夥伴。

普亭在瓦格納傭兵兵變落幕不久便決定參加上合組織峰會，再次表明莫斯科對上合組織的重視。報導引述美聯社認為，俄羅斯在入侵烏克蘭之後，藉此向世人展示，它在西方國家的嚴厲制裁下並不孤獨。且這次峰會給普亭提供了一個展示在瓦格納兵變之後他仍然大權在握的機會。

華盛頓智庫布魯金斯研究所高級研究員麥丹（Tanvi Madan）指出，普亭希望安慰他的夥伴一切仍在他的掌控之中，毫無懸念地表明對他政府的一切挑戰都已經被打垮。

上合組織成員國除了中俄印外，還有哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和即將加入的伊朗等國。目前為觀察員國的白俄羅斯預計也將很快加入。

普亭 白俄羅斯 印度

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