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法國僅存諾曼第登陸士兵百歲辭世 生前不斷倡議和平

中央社法國康城3日綜合外電報導
法國唯一尚存參與過1944年二戰諾曼第登陸的突擊隊員列昂．高提耶（Leon Gautier）今天辭世，享嵩壽100歲。美聯社
法國唯一尚存參與過1944年二戰諾曼第登陸的突擊隊員列昂．高提耶（Leon Gautier）今天辭世，享嵩壽100歲。美聯社

法國唯一尚存參與過1944年二戰諾曼第登陸的突擊隊員列昂．高提耶（Leon Gautier）今天辭世，享嵩壽100歲。法國總統馬克宏在推特發文表示，人們將不會忘記他的貢獻。

法新社報導，高提耶在1994年6月6日與法國和盟軍士兵成功在法國諾曼第（Normandy）地區的海灘登陸，標誌當時納粹德國在西歐稱霸勢力節節敗退的開端。

諾曼第濱海小鎮維斯特安姆（Ouistreham）的市長拜伊（Romain Bail）表示，高提耶今天上午在諾曼地大城康城（Caen）的一所醫院逝世。高提耶自1990年代起住在維斯特安姆，這裡距離當年他登陸的寶劍海灘（Sword Beach）不遠。

高提耶當時屬於法國基佛（Kieffer）突擊隊177名隊員中的一員。這支突擊隊的成員，來自巴黎1940年投降德國後繼續與英美等盟軍一同對抗納粹的法國戰士。

諾曼第登陸是世界史上最大規模兩棲作戰行動，由美國、英國和加拿大的部隊領軍，澳洲、比利時、捷克、荷蘭、法國、希臘、紐西蘭、挪威、羅德西亞（Rhodesia）和波蘭等國也有較小規模部隊參與。

當時約有1萬8000名傘兵降落在進攻區域，盟軍的空中部隊也在登陸行動中支援載運13萬餘地面部隊兵力的數以千計艦艇。

路透報導，諾曼第登陸時，高提耶21歲。他是在1940年前往英國，加入法國戴高樂（Charles de Gaulle）將軍在倫敦帶領的「自由法國」（Free French）抗德運動。

戰後高提耶成為和平倡議者，以他在戰時的經驗為借鏡。他去年在自己的百歲慶生會上表示：「你殺死另一方的人，但對方從沒對你做任何事，也有家庭和孩子。這是為了什麼？」

高提耶今年6月才在鄰近寶劍海灘的小鎮科勒維爾-蒙哥馬利（Colleville-Montgomery）出席一場軍事結業會操（passing out parade），他在典禮上把自己的突擊隊帽戴在一名法國海軍突擊隊學員頭上，象徵傳承。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在推特（Twitter）發文致意，稱高提耶和他的戰友是「解放（法國）的英雄」，還表示「我們將不會忘記他」。

納粹 馬克宏 德國

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