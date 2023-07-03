法國暴動延燒 消防員殉職、市長發動反暴力示威

巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯（L'Hay-les-Roses）市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）。（Getty Images）

法國非裔 青少年遭員警射殺，在全國引發連續6夜暴動。多名市長呼籲民眾和民選官員今天前往各地市政廳，表達反暴力立場；另有1名消防員在試圖撲滅汽車火勢時不幸殉職。

法新社報導，上月27日早上8時許，年僅17歲的非裔青少年奈爾（Nahel）因拒絕臨檢，在巴黎西郊南泰爾（Nanterre）遭員警近距離射殺，在全國引發連續多晚暴動。這也再度點燃長期以來針對法國警察 部門的種族主義指控。

內政部 長達馬南（Gerald Darmanin）表示，該名24歲消防員在巴黎北郊塞納聖丹尼（Seine-Saint-Denis）一個地下停車場救火時殉職。

內政部表示，「相關調查正在進行」，以釐清車輛起火原因。

交通部長波恩（Clement Beaune）表示：「我向不分晝夜動員以恢復平靜的公務人員致意。」

昨天，巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯（L'Hay-les-Roses）市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）表示，暴徒開車衝進他的住所，導致他的妻子和一個孩子受傷。人們隨即發出「動員公民以恢復共和國秩序」的極不尋常呼籲。

法國市長協會透過新聞稿指出：「法國各地行政區都發生嚴重騷亂，以極端暴力的方式攻擊共和國象徵」。

為應對總統馬克宏（Emmanuel Macron）2017年上任以來數一數二挑戰，內政部表示，2日晚至3日凌晨的夜間，再度在全國各地部署4萬5000名警察和憲兵，這個數字與前2晚相同。

據內政部統計，在昨夜的騷亂中，全國共有157人被捕，前幾晚的被捕人數遠遠超過這個數字。