哈利梅根繼續被「黑」 凱特狠心下重手 透露不想和解？

威廉（前排左）、凱特對於哈利（後排左）、梅根態度愈趨強硬，彼此之間的關係還在谷底。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 是當地不少媒體的眼中釘，尤其被他們告過還敗訴的「每日郵報」，更是攻擊他們火力最猛的代表，近日「每日郵報」又發了一則報導，稱有「內部人士」指出，哈利和梅根對連日來和Spotify切割引來的各種嘲諷與唱衰，覺得實在很倒楣，埋怨當初盛大開了podcast節目卻偏偏碰上伊莉莎白二世女王去世，搶走所有關注，也認為新冠肺炎造成兩人一堆大計畫被迫延誤，真的非常不順。

從「每日郵報」的報導，可以看出很明顯的方向：哈利與梅根怨天怨地怨新冠肺炎，就是沒想到怨自己，而過去3年全球所有人都被新冠肺炎拖累，不是只有他們而已。「每日郵報」一向把哈利和梅根描繪成自私、目光短淺、只想搏出名，這則新報導繼續維持這樣的角度，哈利和梅根也懶得回應。

倒是英國又有新的皇室專書，提及梅根在歐普拉的電視專訪中驚曝皇室內部有人擔憂她那時尚未出生的兒子亞契的膚色，分明種族歧視，皇室後來的回應寫明：「有些記憶可能會有所不同。」被視為措辭強硬的反駁，其實那是威廉與凱特 授意下決定加上這些字眼，原本的皇室聲明溫和不少，而且凱特和威廉被認為對於哈利、梅根態度轉趨強硬，沒有要再丟出和平的橄欖枝。威廉早就以「未來英王」自居，對於哈利和梅根「破壞英皇室形象」，當然不可能忍耐。