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加拿大西岸港口工人罷工 恐影響全球貨運

中央社／蒙特婁1日綜合外電報導
碼頭工人在加拿大最繁忙的溫哥華港口舉行罷工。（路透）
碼頭工人在加拿大最繁忙的溫哥華港口舉行罷工。（路透）

加拿大最繁忙的溫哥華港以及西岸各港口工人，今天因勞資談判破局展開罷工，這場勞資紛爭可能會擾亂全球貨運。

法新社報導，經過幾個月的談判失敗後，30個港口的7000多名碼頭裝貨員和49名雇主發起罷工。

這次罷工是由國際碼頭暨倉儲工會（International Longshore and Warehouse Union, ILWU）率領，背後關鍵問題是港口自動化、生活成本上升和業務外包。

工會的加拿大分會主席艾希頓（Rob Ashton）在聲明中表示，工會領袖「並非輕率作出這項決定，但為了勞工未來，必須採取此一步驟」。

然而，艾希頓仍樂觀認為，有望達成「工人階級權利的集體協議！」

工會上一份合約已於3月31日到期。

卑詩省海事雇主協會（BC Maritime Employers Association, BCMEA）表示，它「多次努力保持彈性，並在關鍵優先事項上尋求妥協」，但終究未獲成功。

卑詩省海事雇主協會的成員們在加拿大各地間輸送貨物，同時也運至美國，包括汽車、煤炭、穀物和貨櫃。

罷工將影響美國與經由加拿大接運貨物的其它市場。

光是溫哥華港每年就處理價值約3050億加元的貨物，為加國貢獻年產值119億加元。

碼頭各營運商表示，2020年經由西岸港口處理的貨物量，占加拿大貿易商品總量的16%。

加拿大 罷工 勞工

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