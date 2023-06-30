繼埃及、孟加拉 非人口大國衣索匹亞申請加入金磚國家

衣索匹亞正式申請加入金磚國家。圖為去年6月金磚領導人透過視訊舉行領導人會晤。(新華社)

據路透和俄羅斯 塔斯社報導，當地時間6月29日，衣索匹亞外交部發言人梅萊斯．阿萊姆（Meles Alem）宣布，衣索匹亞已經正式申請加入金磚國家。阿萊姆在記者會上告訴現場媒體，衣索匹亞方面希望，他們提交的加入申請可以得到金磚國家的「積極回應」。

中國《觀察者網》引述衣索匹亞的Borkena新聞網報導，阿萊姆還表示，作為一個歷史上曾是非洲聯盟和聯合國等國際機構創始成員的國家，衣索匹亞旨在通過加入金磚國家來確保其國家利益。他說：「在我們尋求保障我們的國家利益時，加入金磚國家這樣的組織非常重要。」

而半個月前 ，俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯駐埃及大使鮑里先科( Georgy Borisenko )6月14日表示，埃及已經正式申請加入金磚國家合作機制，並對「去美元化」十分感興趣。

鮑里先科當天表示：「埃及已經提交申請加入金磚國家，因為目前金磚國家正在開展的一個倡議，是將貿易盡量轉移到美元之外的替代貨幣 上，不論是國家貨幣還是創建某種共同貨幣。埃及對此非常感興趣。」

6月2日金磚國家外長在南非 開普敦舉行會晤，12個希望加入金磚國家的高級外交官也出席了會議。其中即包括埃及。

而不到一個禮拜的6月19日，孟加拉總理辦公室表示，孟加拉國已經正式申請加入金磚國家。為此，中國外交部發言人毛寧被問及此事時表示，擴員是金磚五國的「政治共識」，中國一直致力於推動擴員進程，歡迎更多志同道合的夥伴早日加入金磚大家庭。

而6月底，另一個非洲人口大國衣索匹亞申請加入金磚國家。衣索匹亞人口超過一億一千萬人，而埃及的人口也超過一億。非洲第一大人口國是奈及利亞，人口逾兩億人。

路透社報導說，衣索匹亞位於非洲東北部的內陸，是非洲增長最快的經濟體之一。根據中國外交部網站，衣索匹亞2022年國內生產總值達1111.8億美元，經濟增長率為3.8%，礦產和水資源豐富，農業系國民經濟和出口創彙的支柱，佔GDP約40%。近年來，衣索匹亞加快推進工業化，積極建設工業園區。

中國與衣索匹亞於1970年11月24日建交。中國是其第一大貿易夥伴、第一大投資來源國和第一大工程承包方。

8月22日至24日，南非將在約翰內斯堡舉辦2023年金磚國家領導人峰會。此前的6月1日，金磚五國外長齊聚南非開普敦，討論了金磚國家擴員和設立共同貨幣等問題。