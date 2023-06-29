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首屆非洲少林「考功大賽」尚比亞登場 22國弟子相切磋

記者謝守真／即時報導
「少林武功蓋天下」，非洲的少林弟子個個架式十足。（新華社）
「少林武功蓋天下」，非洲的少林弟子個個架式十足。（新華社）

「天下武功出少林，少林武功蓋天下」，首屆非洲少林「考功大賽」25日在尚比亞少林寺文化中心登場，來自22個非洲國家的功夫高手同台切磋武藝。

據新華社、觀察者網報導，本次少林寺的「考功大賽」，參賽項目包括少林拳、象形拳、通背拳、七星拳等多個拳法和長短器械組別，評審裁判均為少林寺大師，以確保少林「考功大賽」的專業性。

少林寺方丈釋永信在成立大會上表示，「少林功夫享譽世界」。少林考功大賽將不斷推進中國和各國人民之間的友誼與合作，展現少林功夫健身、明心、和諧的價值。

據悉，「考功」大賽在少林寺被稱為「年終大考」，每年年終都會舉行一次，以禪武、禪醫等七種方式鼓勵習練者勇猛精進，通常在少林寺和各地少林文化中心舉行。今年更是少林寺首次在非洲國家舉行「考功大賽」，與以往又有很大的不同，別具意義。

報導指出，本次大賽共計有來自非洲22個國家，約150名的少林弟子齊聚一堂，共同切磋武藝比劃高下。大賽當天有來自尚比亞、貝南、塞內加爾等13個國家的29名運動員榮獲各組別一等獎。集體項目一等獎則由尚比亞少林寺獲得。此外，還有7位參賽選手被選為「非洲少林功夫之星」。

來自喀麥隆的參賽選手阿諾德認為，少林功夫不僅教會他格鬥技巧，還教導他很多做人做事的道理，讓他增強自信心，提高自律意識。

不少中國民眾認為，「我覺得挺不錯的，少林寺也算中華文化」。還有人說，「支持宣傳傳播中國文化」。

首屆非洲少林考功大賽共有來自22個非洲國家、約150名少林弟子匯聚一堂，切磋武藝...
首屆非洲少林考功大賽共有來自22個非洲國家、約150名少林弟子匯聚一堂，切磋武藝。（新華社）
首屆非洲少林考功大賽25日在尚比亞少林寺文化中心舉行。（新華社）
首屆非洲少林考功大賽25日在尚比亞少林寺文化中心舉行。（新華社）

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