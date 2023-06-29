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斥資1600億彰顯前總統偉大 土庫曼新「智慧城市」啟用

編譯茅毅／即時報導
土庫曼塞達爾．別爾德穆哈梅多夫（中）29日在首都阿什加巴特郊外的新城市「阿卡達格」啟用典禮中剪綵。（Getty Images）
土庫曼塞達爾．別爾德穆哈梅多夫（中）29日在首都阿什加巴特郊外的新城市「阿卡達格」啟用典禮中剪綵。（Getty Images）

中亞的前蘇聯加盟共和國土庫曼，為彰顯去年3月將總統大位交棒給兒子的前總統庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）之「偉大」，斥資達50億美元，興建1座名為「阿卡達格」（Arkadag，守護者之意）的「智慧城市」。29日在土庫曼現任總統塞達爾．別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）的親自主持下，舉行剪綵啟用典禮。

土庫曼官員已在海報中稱「阿卡達格」為「未來之城」，還稱市內建築運用「綠色科技、環境科技」。

塞達爾．別爾德穆哈梅多夫說，阿卡達格位於土庫曼首都阿什加巴特西南方約30公里。土庫曼可謂當世「最祕密」的國家之1，外媒入境採訪的情況「極為罕見」。人權團體則指控土庫曼政府將其國家的天然氣獲利，揮霍在「大內宣」和「大外宣」庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫個人崇拜的奢華計畫上，對土庫曼廣大的老百姓幾無絲毫益處。

「阿卡達格」座落在風景如畫的「利佩特山脈」（Kopet-Dag）山麓丘陵內，以庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫目前的頭銜「阿卡達格英雄」（Hero Arkadag）命名。這位66歲前總統自2006至2022年長期統治土庫曼，去年「傳位」予兒子塞達爾．別爾德穆哈梅多夫。

法新社等外媒引述觀察家報導，即使曾是牙醫的庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫已「退位」，仍是土庫曼「真正的決策者」。他29日並未出席，正在沙烏地阿拉伯的伊斯蘭教聖地麥加朝聖。土庫曼當局指稱，「阿卡達格」位於「地震帶」，將以容納共約7萬3千名居民為目標。市內可見庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫騎著他最愛的馬匹品種「汗血馬」（Akhal-Teke）雕像等紀念性建築。

去年庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫卸任後，依然保有國會上議院議長職位。他1月提議廢除自己2021年要求成立的上院。在一場無人提出異議的表決後，新成立「人民委員會」（People's Council），做為「人民權力的最高代表機關」，並獲提名通過領導該委員會。

29日土庫曼新城市「阿卡達格」的市區。（Getty Images）
29日土庫曼新城市「阿卡達格」的市區。（Getty Images）

天然氣 地震 沙烏地阿拉伯

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