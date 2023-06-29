英政府計畫把難民重新安置到盧安達 遭二審法院判非法

英格蘭與威爾斯上訴法院29日判決，英國政府將庇護尋求者遣送到盧安達的計畫為非法。資料照。(路透 )

英格蘭與威爾斯上訴法院29日判決，英國政府將庇護 尋求者（asylum seekers）遣送到盧安達的計畫為非法，對已承諾阻止移民 乘小船橫跨英吉利海峽登陸的首相蘇納克造成重大打擊。

根據2022年敲定的協議，英國政府計畫把數萬名庇護尋求者送往距離超過6400公里的盧安達，但歐洲人權法院（ECtHR）在最後一刻作出裁決，將預定的首班遣送飛機擋下，並且頒布禁制令，防止英國法律訴訟走完之前的任何遣送行動。

英格蘭與威爾斯高等法院2022年12月判決該政策合法，卻受到了多國庇護尋求者以及人權組織的挑戰。上訴法院判決公開時，三位資深上訴法官以多數裁定盧安達不能被視為安全第三國。

英格蘭與威爾斯首席法官伯納特（Ian Burnett）指出，「盧安達庇護制度的不足之處在致使有著充分理由相信，送往盧安達的人有著真正危險，將被送回他們的祖國，面臨迫害或是其他不人道待遇」。不過，伯納特法官表示自己跟另外兩位法官在這一點上持不同意見。

蘇納克首相正在處理居高不下的通膨與下跌的民意支持，還受到了黨內跟大眾與日俱增的壓力，要處理乘小船抵達的移民。他把阻止這種移民的「停船」（stop the boats）法案列為5項優先施政計畫之一，希望抵達人數下降可能有助自己的保守黨在下屆大選贏得意外的勝利，而上訴法院的判決對他堪稱一記巨大打擊。