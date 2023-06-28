韓裔俄人非法金援北韓 南韓首度祭出制裁

南韓 當局今天說，一名據信參與北韓 「非法金融活動」的韓裔俄羅斯公民已遭到南韓政府制裁。

法新社報導，平壤 因其核武和彈道飛彈計畫而受到國際制裁，這些計畫在北韓領導人金正恩領導下取得快速進展。

南韓說，已經制裁擁有俄羅斯公民身分的前南韓公民崔春坤（Choi Chon Gon，音譯），他據信違反聯合國安理會制裁規定，支持北韓的非法活動。

南韓外交部在聲明中說，這項決定是「南韓政府將韓裔個人列為單方制裁對象的第一起案例」。

崔春坤被控在蒙古成立一家北韓人頭公司，協助平壤逃避制裁，為其被禁止的武器計畫提供資金。

首爾當局還認為，崔春坤正透過與平壤國營朝鮮貿易銀行（Foreign Trade Bank）海參崴（Vladivostok）分行負責人的聯合投資夥伴關係，經營一家獨立的、位於俄羅斯貿易公司。

南韓外交部說，首爾還制裁朝鮮貿易銀行海參崴分行的北韓負責人，以及崔春坤創辦的兩家公司。

自從2019年外交努力失敗以來，北韓加倍發展軍事武力，進行一系列被禁止的武器試驗，包括試射多枚洲際彈道飛彈。