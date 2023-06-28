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教宗特使訪莫斯科 克宮稱樂見梵蒂岡推動俄烏和平

中央社莫斯科28日綜合外電報導

克里姆林宮今天表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的特使將在俄羅斯首都莫斯科與總統普亭（Vladimir Putin）的幕僚會談，俄羅斯「樂見」梵蒂岡推動俄烏和平。

法新社報導，方濟各特使、義大利主教團主席祖皮樞機（Matteo Maria Zuppi）昨天開始訪問俄國，這是普亭2022年2月派兵全面入侵烏克蘭以來，首度出現這類訪問。

高階天主教神職人員鮮少在莫斯科現身，過去也不曾有教宗訪問當地。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們高度重視梵蒂岡為烏克蘭危機尋求和平解方的努力和倡議。」他還說，祖皮預計將與普亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）會談。

梵蒂岡則說，祖皮此行目的在於「鼓勵人道主義舉措，這類舉措有助應對當前的悲慘情況，並找到達成公正和平的方法」。

祖皮6月初曾訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），會談結果並無太多進展。

但基輔表示，祖皮可以幫忙讓烏克蘭戰俘以及戰爭期間被帶到俄國的孩子返回母國。

烏克蘭 普亭 方濟各

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