我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

排隊爭吵 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

一洲焦點／兵變證明普亭師出無名、最高法院重要裁決

菲律賓總統顧問穢語辱罵女記者 遭撤銷律師資格

中央社馬尼拉28日專電

菲律賓總統小馬可仕扶貧顧問賈登因以厭女和性別歧視的污言穢語辱罵一名女記者，遭大法官全數表決通過，撤銷他的律師資格。對此，賈登回應：「我不後悔。」

賈登（Larry Gadon）曾任前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）的律師，也是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）盟友，在去年總統大選期間全力支持小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

菲律賓最高法院今天發布聲明表示，因賈登厭女、性別歧視、侮辱和激烈的發言，最高法院全院庭審以15比0無異議表決通過，撤銷他的律師資格。

聲明指出，賈登在網路瘋傳的影片中，不斷以污言穢語咒罵香港「南華早報」駐馬尼拉記者羅布雷斯（Raissa Robles）。

最高法院認為，賈登的行徑「抹黑法界人士的信譽，無疑是可恥的」。另外，根據菲律賓律師「職業責任和問責守則」，律師應始終在個人和職業往來中行事得體，保持端正形象，遵守誠實、尊重和禮節，並依照道德行為最高標準維護法律專業的尊嚴。

聲明表示，不幸的是，賈登沒有意識到，無論在公眾或個人生活中，律師應避免出現醜聞。

最高法院指出，賈登曾因攻擊性和激烈言詞遭法院定罪，中止律師執業資格3個月，並被警告若再犯，將遭更嚴厲制裁，且目前仍有10起針對賈登的投訴等待律師紀律相關單位審理中。

去年菲律賓總統大選時，羅布雷斯批評小馬可仕在1982到1985年擔任北伊羅科斯省（Ilocos Norte）省長期間，未提交所得稅申報表。小馬可仕因未提交所得稅申報表曾遭法院定罪，並在選舉期間出現多件請願案質疑他的參選資格。

新聞網站Rappler報導，對此，賈登在影片中以性器官、婊子等污言穢語辱罵羅布雷斯，甚至暗示她與狗發生性關係。羅布雷斯於去年2月對賈登提出誹謗、網路誹謗和違反「安全空間法」告訴，並提出申訴要求撤銷賈登的律師資格。

菲律賓「安全空間法」內容為對公共場所、網路、工作場所、教育或培訓機構等處針對性別的性騷擾行為罰則。

菲國總統府26日剛宣布任命賈登為新任總統扶貧顧問。總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）今天發表聲明說，小馬可仕認為賈登身為律師與否不影響他總統顧問的工作，因此賈登將繼續擔任總統扶貧顧問。

針對最高法院裁決，賈登今天接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「我不後悔，因為我（支持）的總統贏了。」

賈登說，如果他沒有反擊，人們也許會相信羅布雷斯的說法，小馬可仕可能因此敗選。

不過，賈登指最高法院判決過於嚴厲，他將請求重新審議這項裁定。

歧視 性騷擾

上一則

突然變年輕了？南韓民眾今天起減齡1或2歲

下一則

南韓將斥資逾3兆韓元 投資量子科學和技術

延伸閱讀

越捷航空遇「技術性問題」迫降菲律賓 207名旅客受影響

越捷航空遇「技術性問題」迫降菲律賓 207名旅客受影響
菲律賓將發放食物券 盼解決兒童發育遲緩問題

菲律賓將發放食物券 盼解決兒童發育遲緩問題
小馬可仕：菲律賓外交中立 美中兩國間不選邊站

小馬可仕：菲律賓外交中立 美中兩國間不選邊站
菲海軍持續強化軍力 小馬可仕檢閱首批地對空飛彈

菲海軍持續強化軍力 小馬可仕檢閱首批地對空飛彈

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

超人氣

更多 >
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟