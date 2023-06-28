我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

排隊爭吵 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

一洲焦點／兵變證明普亭師出無名、最高法院重要裁決

突然變年輕了？南韓民眾今天起減齡1或2歲

中央社首爾28日綜合外電報導
南韓今天廢棄了傳統的年齡計算方式，每個南韓人可以年輕一、兩歲。(Getty Images)
南韓今天廢棄了傳統的年齡計算方式，每個南韓人可以年輕一、兩歲。(Getty Images)

李正熙（Lee Jung-hee，音譯）明年將滿60歲，但南韓6月28日廢棄了傳統的年齡計算方式，所以這位首爾家庭主婦忽然年輕了1歲，她因此非常興奮。

南韓是最後一個以嬰兒在子宮就視為年齡起算點的東亞國家，小孩生下來時就已是1歲。

在這種制度下，每個人歲末年初都長大1歲，而不是在實際生日那天，這代表按南韓傳統年齡算法，12月31日出生的嬰兒，在翌年1月1日將被視為2歲。

不過自今天起，南韓年齡計算將採國際方式，也就是依照一個人實際出生的日期，這代表每個南韓人可以年輕一、兩歲。

李正熙笑著說「感覺很好」。她表示對於像她這樣明年就滿60歲的人來說，這會讓她覺得自己還很年輕。

中國、日本，甚至北韓在幾十年前就放棄了上述制度，但南韓卻一直使用。

不過去年12月，南韓通過法律廢除傳統年齡計算法，全面改採國際標準。

南韓法制處處長李完揆（Lee Wan-kyu）在26日的記者會上表示：「因年齡計算而引發的法律糾紛、投訴與社會混亂，將大幅減少。」

根據2022年9月進行的一項政府調查，86%的南韓人表示新法生效後，他們日常生活中將採國際年齡標準。

這項改變對實際公務影響有限：許多法律和行政事項，包括護照上的年齡、青少年可被起訴的年齡、退休福利或醫療服務，已經使用出生日期計算，而非傳統年齡。

南韓政府希望這項改變能逐步解決制度上的紛擾，像是老人們可能認為自己已有資格享受養老金和免費旅行福利，但法律上可能還要晚個幾年。

李完揆表示，一些關鍵領域，包括學年、義務役資格和法定飲酒年齡，是由另一個單獨的年齡系統（稱為「年歲」，今年年度減去出生年度，不看出生日期）加以確定，該系統目前仍將繼續存在。

人類學家莫賢珠（Mo Hyun-joo，音譯）表示，在南韓文化中，「年齡確實很重要」，因為它會影響一個人的相對社會地位，並決定必須對他人使用哪些頭銜和尊稱。

她說，人們通常在談話中使用諸如unni（姐姐）和oppa（哥哥）之類的辭彙，而不是使用名字。

莫賢珠表示，隨時間進展，南韓「基於年齡的層級文化（可能）會慢慢淡化」，因為人們會開始習慣像是在學校這樣的環境中使用國際年齡。

南韓 福利 北韓

上一則

瓦格納兵變曝弱點 烏總統幕僚長：普亭政權垮台開始倒數

下一則

菲律賓總統顧問穢語辱罵女記者 遭撤銷律師資格

延伸閱讀

尹錫悅警示反國家勢力謠言威脅 暗批南韓前政府

尹錫悅警示反國家勢力謠言威脅 暗批南韓前政府
越捷航空遇「技術性問題」迫降菲律賓 207名旅客受影響

越捷航空遇「技術性問題」迫降菲律賓 207名旅客受影響
農心辛拉麵降價 對南韓有這些影響

農心辛拉麵降價 對南韓有這些影響
日通產省大臣：南韓將重返日本貿易特殊待遇「白名單」

日通產省大臣：南韓將重返日本貿易特殊待遇「白名單」

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

超人氣

更多 >
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟