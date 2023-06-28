開飛機運毒遭法國戰機攔截 駕駛急拋毒品從天降

法國的飆風戰鬥機。示意圖。Getty Images

法國的維安和空軍消息人士告訴法新社，週末一架飆風戰鬥機在法國一處偏遠的鄉間上空攔截一架單人小飛機，嚇得小飛機駕駛急忙將數十個疑似裝著毒品 的袋子從空中往下拋。

24日一架小飛機飛越核電廠附近的管制區上空，從事可疑行動，當局出動法國的飆風戰鬥機（Rafale）在偏遠的阿代什地區（Ardeche）上空攔截。

一名軍方發言人告訴法新社，當這架飆風戰鬥機拉近距離時，空軍飛行員「目睹（小飛機）駕駛艙內非常怪異的行為，令人不安」。

「過了幾分鐘，他看到機門開啟，包裹被拋出。」

當地檢察官 辦公室今天發表聲明說，這名波蘭籍的販毒嫌犯過去有毒品前科，他在降落阿代什地區蘭納斯（Lanas）的機場時遭到逮捕。

調查人員在地面上發現大約15包的包裹，當中有大約30公斤的白色粉末。當局正在化驗這些白色粉末。

他們還在這架波蘭註冊的飛機駕駛艙內和駕駛員的包包中，發現超過4萬5000歐元（約4.9萬美元）的現金。

法國當局3月才在北部海灘查獲超過2噸古柯鹼。根據內政部 資料，法國去年查扣156.7噸毒品，創下有史以來最高紀錄。