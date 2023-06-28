俄羅斯料將取代沙烏地 成中國最大石油供應國

俄羅斯即將超越沙烏地阿拉伯，成為中國最大的石油供應國。路透

華爾街日報今天報導，俄羅斯 即將超越沙烏地阿拉伯，成為中國最大的石油 供應國。專業機構數據顯示，俄國石油現在占中國供應量14%，遠高於烏克蘭戰爭前的8.8%；中國正囤積廉價的俄羅斯石油。

報導指出，自烏克蘭戰爭開始以來，由於俄羅斯以大幅折扣出售石油，沙烏地在中國這個全球最大能源市場的占有率一直穩步下降。沙國本月稍早的減產並未達到提振價格以抵消需求下降影響的預期效果。

據報導，沙烏地對中國的原油出口4月曾短暫被俄羅斯超越，隨後奪回領先地位。目前兩者對中國的原油出口回歸大致持平，但分析人士表示，所有跡象都表明俄羅斯將再度取得領先，並在未來幾個月保持這一優勢。

大宗商品分析公司Kpler的數據顯示，來自俄羅斯的原油現在占中國原油供應量的14%，高於烏克蘭戰爭前的8.8%。截至5月的3個月，沙國的比重降至14.5%。

在印度 ，這種逆轉的程度更大，沙國目前在印度石油市場占有13%的比重，而烏克蘭戰爭前為20%。據Kpler的數據，俄羅斯目前占印度原油進口約40%，而戰前僅為3%。

報導指出，中國和印度在這場衝突中表面上是中立的，稱它們支持和平解決衝突。然而，俄羅斯對亞洲的石油出口賺取了數以十億美元計的硬通貨，為戰爭提供所需的資金。

俄羅斯還從中國進口更多對其軍事行動至關重要的技術，包括半導體和微晶片。印度則將其從俄羅斯進口的廉價原油煉製成柴油再高價銷往歐洲，在歐洲取代被禁的俄羅斯成品油。

報導指出，與此同時，中國正越來越多地囤積廉價俄羅斯石油，以備經濟發力和價格走高時之需。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）Eikon平台數據，中國5月份日均庫存增加了約177萬桶，是2020年7月以來的最大增量。

報導提到，廉價俄羅斯石油的湧入壓低了全球價格，這會損害沙烏地為國內經濟計畫提供資金的能力。市場占有率的喪失加上價格的下滑，為沙國帶來沉重的雙重打擊。

6月稍早，沙國出人意料地將每日石油產量再削減100萬桶，這本來是為了刺激價格上漲，以往這種做法曾經屢試不爽。然而，這次油價幾乎沒有變動。

不過報導也提到，烏拉爾原油是俄羅斯最受歡迎的一種原油，在很大程度上被歐盟禁止進口之前，這種原油品種通常是從波羅的海和黑海向西輸送。與中東原油相比，通往亞洲的較長航程通常會削弱其競爭力，前者只需一半時間即可運達遠東地區。

價格評估機構阿格斯（Argus Media）表示，從波羅的海運送的烏拉爾原油運輸成本為每桶6美元，是其波斯灣同類產品運輸成本的2倍。但根據國際能源總署（IEA）的數據，這一價差現在被俄羅斯提供的每桶原油26美元的折扣抵消了很大一部分。

對於俄羅斯來說，增產的影響被其大幅折扣所抵消。其5月份收入比4月份下降14億美元，至133億美元，與國際油價跌勢基本一致。