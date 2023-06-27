不滿隔壁樹長到自家 鄰居從中「砍半」形成奇景

因為一棵長在兩家中間的樹，英格蘭兩戶人家鬧得不可開交，隔壁鄰居因為不滿樹長得太過來影響自己生活，直接把樹「從中砍半」；兩年來就過著這樣「涇渭分明」的生活，誰也不讓誰。

據《太陽報》（The Sun）報導，這棵怪樹位於英格蘭的雪菲爾市，已經矗立在當地至少25年。這棵樹其實是屋主米斯特里（Bharat Mistry）的，不過由於枝繁葉茂，長到隔壁鄰居家，因此引來鄰居不滿。

2021年時，隔壁李姓鄰居抱怨，因為樹長在中間，會阻擋到他的車道，加上樹上的小鳥嘰嘰喳喳的吵雜聲影響他們的生活，於是請來樹木醫生把樹從中砍半。樹被砍半以後看起來就像卡通一樣不真實，不過卻沒有因此消彌兩家之間的不愉快。

當地社區居民表示，這兩戶人家都在那裡住了很久，他們不想冒犯任何一方，因此不想選邊站。這棵樹到現在依然會造成兩家人的磨擦和不愉快，鄰里之間也覺得很尷尬。

令人驚訝的是，這棵樹雖然被砍半，卻依然活著持續生長，還被社區居民稱為「生命之樹」。不過李姓鄰居在接受訪問時表現得十分不以為然，他表示一點都不後悔把樹砍成一半，覺得這種事根本沒什麼好被當成新聞討論的。他也在受訪時提到，自己跟社區所有人都相處得很好，暗示自己跟米斯特里互動正常，並沒有因樹撕破臉。

影片來源：YouTube SWNS