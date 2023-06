流亡藏人領袖：除非中國面臨存亡 不至於攻台

西藏流亡政府最高行政領導人(司政)邊巴次仁。歐新社

西藏流亡政府最高行政領導人(司政)邊巴次仁今天在一場座談會中說,除非中國共產黨 進入存亡關頭,否則不至於在台灣或中國與印度 邊界等衝突熱點發動戰爭。

印度智庫「中國分析及策略中心」(Centre for China Analysis and Strategy)今天在新德里舉辦座談會,主題為「中國在習近平領導下的西藏政策」(China's Tibet Policy Under Xi Jinping),邊巴次仁受邀發表主題演說。

邊巴次仁表示,中國掌權者對政權穩定性缺乏安全感,不允許中央政治局3名以上委員私下聚會、每年調動地方軍事將領、維持內部安定的開銷大於因應外部威脅等作法,都是很好的證明。

他認為,中國在印度邊界及南海生事,向台灣和日本揮刀舞劍,都是為了維繫黨的生存,如果黨的生存面臨威脅,中國就會對其中一個熱點發動攻擊,以轉移內部壓力。

「但除非中國共產黨走到存亡關頭,我不認為他們會向台灣發動戰爭,這麼做的風險太大…他們現在的首要目標是黨能繼續掌權。」

邊巴次仁也提到,世界大部分國家跟中國經商都處於貿易逆差,導致「養肥了巨龍,但又無法控制這條巨龍」,呼籲世界各國未來在與中國進行貿易時應更加謹慎。

他補充,世界若想要為中國帶來正面的改變,需由內外兼攻,而藏人、維吾爾人、蒙古人、香港 人甚至台灣人,都可被視為「能從內部為中國帶來正面改變的夥伴」,並在這個角度下,繼續支持流亡藏人。

另一方面,邊巴次仁也以藏人的角度講述西藏歷史,稱西藏的第一位國王是來自印度,開創了雅隆王朝(Yarlung dynasty)和後續的吐蕃王朝(Tubo dynasty),藏人的文字與宗教也都是源自於印度,西藏與印度的關係更為親近,強調西藏不是中國的一部分。

座談會上,與會者也針對中國在中印邊界的擴張行為、中國在西藏的環境政策對印度的影響、中國對西藏的政治與文化迫害、中國對西藏大舉遷入漢人所造成的社會經濟衝擊等議題,進行了討論。