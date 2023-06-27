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首輪爆冷出線 瓜地馬拉總統候選人矢言打擊貪腐

中央社瓜地馬拉市27日綜合外電報導
瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛在總統大選首輪投票中爆冷出線，將在第2輪投票中對決前第一夫人托瑞斯。 （路透）
瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛在總統大選首輪投票中爆冷出線，將在第2輪投票中對決前第一夫人托瑞斯。 （路透）

瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛在昨天總統大選首輪投票中爆冷出線，將在第2輪投票中對決前第一夫人托瑞斯。阿雷巴洛今天宣布他若獲勝，首要任務就是打擊貪腐。

法新社報導，阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在首都憲法廣場（Constitution Square）舉行的慶祝集會結束時向法新社表示，如不這麼做，「我們將無法挽救國家發展所需的體制」。

64歲的阿雷巴洛還說，瓜地馬拉「需要誠實和正派來實現發展」。

阿雷巴洛在選前民調中排名第8，卻在首輪投票中意外排名第2，他和前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）間的對決，也意味著瓜地馬拉將迎來十多年來首位左翼領袖。

根據今天上午幾近完成的計票結果，已故前總統柯隆（Alvaro Colom）的前妻托瑞斯在昨天選舉中的得票率約15.8%，緊隨其後的是阿雷巴洛，得票率近12%。

這次首輪選舉投票率很低且無效選票比例高，因為只剩少數瓜地馬拉人仍抱持希望，認為下任總統有望解決嚴重貧困、暴力及貪腐等問題。

不過，阿雷巴洛在昨天投票中出線，令許多瓜地馬拉民眾重燃希望，投票結果今天也在工作場域、咖啡廳、餐廳、公車及計程車上引發熱議。阿雷巴洛的父親是前改革派總統胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）。

阿雷巴洛說：「我們非常興奮、充滿熱情，我們觸動了人民的盼望。人們紛紛挺身支持我們，他們給了我們前所未有的支持。帶著這樣的盼望和支持，我們將拯救我國的體制。」

阿雷巴洛說：「我們將贏得第2輪選舉，而且我們將賦予我國應有的未來，而非陷入過去20年的泥沼。」

他還說：「在昨天發生的事情後，我確信（我會勝選）。我們知道我們正走在對的道路上。」

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