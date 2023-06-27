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鄒至蕙擊敗百名競爭對手 成多倫多首位華人市長

中新社／多倫多26日電
鄒至蕙（前排右）26日當選加拿大多倫多市長。（美聯社）
鄒至蕙（前排右）26日當選加拿大多倫多市長。（美聯社）

加拿大第一大城市多倫多當地時間26日晚揭曉的市長補選中，華人參選人鄒至蕙（Olivia Chow）擊敗其他101名競爭對手，成為新一任市長。

66歲的鄒至蕙由此成為多倫多史上首位華人市長。初步統計結果顯示，她獲得了約37%的選票，較第二名高出約5個百分點。

鄒至蕙（中間黃衣者）26日當選加拿大多倫多市長。（美聯社）
鄒至蕙（中間黃衣者）26日當選加拿大多倫多市長。（美聯社）

鄒至蕙出生於香港，少年時隨父母移居多倫多。她曾任多倫多首位亞裔女性市議員，後在2006年至2014年任聯邦眾議員。她也是加拿大新民主黨前黨領傑克林頓（Jack Layton）的遺孀。

在確認勝選後，鄒至蕙表示，將推動改善公共服務，讓城市更加宜居。

在競選期間，鄒至蕙承諾將增加房屋空置稅、土地轉讓稅等以增建經濟適用房和廉租房、改善「911」應急響應服務、改進公交服務並鼓勵使用自行車等。

這是鄒至蕙第二次競逐多倫多市長之職。在2014年選舉中獲勝的莊德利（John Tory）一直擔任多倫多市長至今年2月；他對外承認自己與一名女性前雇員有不當關係，故宣布辭職，從而引發此次市長補選。

此次選舉中，102人競選資格獲確認，創下候選人數歷史新高。參選者中既包括多倫多前副市長、前警察總長、市議員等，也包括一名18歲的中學生和一名聲稱代表他的寵物狗競選的男士。鄒至蕙宣布參選後，其民調支持度始終保持領先。

鄒至蕙25日出席多倫多LGBTQ遊行。（路透）
鄒至蕙25日出席多倫多LGBTQ遊行。（路透）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）以及稍早前曾公開表示不支持鄒至蕙的安大略省省長福特（Doug Ford），均通過網路社交平台祝賀鄒至蕙勝選。

多倫多市現擁有逾300萬人口，是北美第四大城市。多倫多市政府正面對新冠疫情後復甦階段巨大的財政缺口、住房可負擔性危機、治安惡化等民生問題帶來的挑戰和壓力。

在去年10月加拿大不列顛哥倫比亞省的市政選舉中，沈觀健和余星友分別成為溫哥華和喬治王子城有史以來的首位華人市長。

加拿大 華人 警察

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