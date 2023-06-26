沖繩疫情擴大 日本專家：第9波疫情可能已開始

曾任日本 政府防疫對策分科會會長的尾身茂等人今天拜會首相岸田文雄，針對COVID-19疫情 交換意見。會後他對媒體表示，第9波疫情可能已開始。

「產經新聞」等媒體報導，尾身、川崎市健康安全研究所所長岡部信彥等醫學專家今天到首相官邸（行政中心）與岸田文雄就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情交換意見。

岸田在會談一開始就表示，疫情有緩慢增加的傾向，COVID-19降級為5類（日本傳染病法的分類，等同一般流感）後，應注意防止疫情在夏天擴大，想聽專家的意見。

會後，尾身對媒體表示，第9波疫情可能已開始。日本逐漸高齡化，如何守護高齡者很重要。

來自日本全國約5000個定點醫療機關本月12至18日的報告顯示，平均每一醫療機構的COVID-19確診人數為5.60人，是前一週的約1.10倍。但是沖繩特別多，平均每一醫療機構為28.74人，專家研判今後可能再增加。

尾身分析，相較於他縣，沖繩的醫療資源較匱乏，病患集中於部分醫療機構。他認為，這可能是受到沖繩民眾較重視社區的生活模式及疫苗 接種率偏低的影響。

全日本有疫情擴大的傾向。尾身表示，因為人與人的接觸機會增加，疫情有擴大的傾向是在意料之中。

他說，應安排重症化風險較高的族群接種疫苗，雖然目前不知道確診人數是否會超過第8波疫情，但應該致力於減少確診後死亡的人數，讓社會正常運作。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣疫情急遽擴大，住院病患增加，很多醫院難以收治新住院病患。今天起，接納輕症病患的醫療設施在沖繩那霸市啟動。

沖繩縣從本月11至18日的一週之間，平均每一醫療機構的確診病患28.74人，是日本全國最多。全縣因染疫住院的逾500人，醫療機構院內感染的案例陸續發生，有的醫院不得不限制急診部門診療，醫療資源緊迫。

沖繩縣知事玉城鄧尼今天召開記者會，公布沖繩縣的緊急對策。包括逾65歲的輕症患者最多可接納25人治療的設施在那霸市內，今天起開始運作。此外，成立傳染病專門醫師等組成的小組，對沖繩縣府提出建言。

他說，急救醫療負擔大，很擔心心肌梗塞、腦中風等需急救的病患或因車禍外傷者的治療難實施。他呼籲沖繩縣民，如果身體不適，盡量少外出，高齡者等重症化風險高的民眾應早日接種疫苗。