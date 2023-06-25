虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

在大自然裡貓咪和鳥類可以說是捕食者和獵物的關係，雖然不是所有貓咪都會把鳥類當成食物，但在牠們眼中小鳥的確很容易被當成逗弄的對象。而有網友在推特 上分享一段畫面，表示鳥巢裡竟然有隻貓咪大搖大擺地混了進去。

畫面中屋簷下角落裡有一個鳥巢，上頭住著一窩棕色與白色相間的小鳥，然而這群小鳥裡面有一隻竟然長出「貓耳」，仔細一看，原來是有隻茶白色的花貓混進裡面。只見這隻貓咪若無其事地待在四隻小鳥中間，而小鳥們也像是完全不怕這走錯棚的生物。

Cuando tienes visitas inesperadas pic.twitter.com/SxLAMDfi6e — Solo para Curiosos (@Solocuriosos_1) June 3, 2023

正當大家正好奇貓咪是怎麼跑到鳥巢裡的時候，有不少網友則在底下留言表示畫面裡貓咪跟小鳥的比例不太合常理，「這個尺寸不太可能」、「不管怎麼看都是合成」、「這是什麼啦哈哈」；許多人質疑照片其實是人工合成，貓鳥共處一室的景象雖然相當博眼球，但只能說是後製造成的「笑果」。