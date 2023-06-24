菲律賓綁架勒贖新型態 警方提醒交友遭綁可能性

菲律賓警方反綁架小組發言人表示，外國公民在菲國須注意應新朋友邀約外出後遭綁，或玩家若在賭場欠債，可能被剁下手指以向家屬勒索贖金。圖為示意圖。（Pexels）

菲律賓警方反綁架小組發言人馬農杜昨天說，外國公民在菲國須注意應新朋友邀約外出後遭綁，或玩家若在賭場欠債，可能被剁下手指以向家屬勒索贖金，提醒旅菲人士小心防範。

中華民國 駐菲代表處23日邀請菲律賓國家警署調查暨偵查管理局（DIDM）警官費耶斯塔（Richard Fiesta）和反綁架小組（AKG）發言人馬農杜（Ryan Manongdo）為旅菲國人舉辦預防犯罪和反綁架宣導活動。

馬農杜表示，菲律賓警方反綁架小組將綁架勒贖分為傳統綁架、博弈產業相關及賭場相關3個類型。其中，博弈業相關綁架案也分為幾種類型。

他表示，首先是人口販運型，此類案件是指身在菲律賓的外國公民透過網路求職後，與歹徒會面時遭綁，再賣到博弈公司。第2類是雇傭型，指居住海外的外國公民透過網路求職，抵菲後被送到博弈公司，但博弈公司良莠不齊，若實際待遇與承諾不符，或受害者不滿意待遇提離職，歹徒會要求受害者支付來菲相關費用和利息；若受害者不從，將被賣到其他博弈公司。

馬農杜說，第3類是博弈業員工大規模遭綁，此類案件是指博弈公司破產 後，將大批員工賣到更大或有獲利的博弈公司；若受害者不從，也不願意支付相關費用，將被賣到另一家博弈公司。

他表示，第4類是社交型綁架案，指外國公民（多為女性）在菲律賓與新朋友（通常為中國籍）外出吃飯或喝酒，之後就被綁架並賣到博弈公司，或再轉賣到其他博弈公司。

馬農杜認為，社交型是最糟糕的綁架勒贖類型，因為受害者並未向博弈公司求職，而是在交友過程中遭詐騙並綁架。

至於賭場相關綁架勒贖，是指玩家在賭場輸錢後，因無力支付欠款而遭綁。若家人或朋友未支付贖金，受害者會被賣到博弈公司或再轉賣下一家。

馬農杜說，這類案件中，玩家欠款都是百萬披索起跳。「如果你很幸運，會被賣到博弈公司，否則他們會剁下玩家的手指或腳趾，再把影像寄給受害者家人；如果家人沒有盡快付贖金，他們會剁下另一根手指，再寄給被害者家人。這是真實的案例。」

他表示：「這是目前最暴力的綁架勒贖。」

馬農杜指出，自2019年到今年，菲國警方反綁架小組處理206起綁架勒贖案、共306人受害，2019年件數達82件，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 開始後，AKG處理的綁架案件減少到34件，2021、2022年分別處理36和41件；今年以來截至6月19日，AKG共處理13起綁架勒贖案。

他表示，以國籍細分，反綁架小組處理綁架勒贖案中，以中國籍受害者最多，達200人，且多涉及博弈業和賭場相關。去年光是涉及博弈產業的中國籍受害者就高達58人；今年以來受害人數明顯減少，截至6月19日，共7名中國公民遭遇綁架勒贖。

至於台灣被害人，馬農杜說，2019年有2人受害、2020年AKG處理3名台灣人遭綁架案，都是博弈產業相關、去年有2人遭綁架勒贖；今年以來，AKG尚未處理到任何台灣人遭綁架勒贖案件。

他指出，旅菲外國公民若不幸遭綁，可致電警方反綁架小組（0949-123-7466、0927-323-4894），警方將盡力提供援助。

駐菲代表處表示，去年下半年至今，在菲律賓警方和國家調查局（NBI）努力下，綁架勒贖案件和被害人數都在減少，代表處也呼籲國人避免在博弈產業工作，以降低被害風險。