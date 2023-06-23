彭博：荷蘭ASML對中晶片設備出口 最快30日面臨新限制

荷蘭政府計畫最快下周發布新的出口管制措施，將限制艾司摩爾（ASML）對中國的晶片製造設備出口。(路透)

知情人士透露，荷蘭政府計畫最快下周發布新的出口管制措施，將限制艾司摩爾（ASML）對中國的晶片 製造設備出口。

彭博資訊先前報導，荷蘭政府已承諾會在夏季時的措施，將不會點名中國或艾司摩爾，預料將限制出貨TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i及NXT:2100i等深紫外光（DUV）沉浸微影設備。艾司摩爾已不得出口最先進的極紫外光（EUV）沉浸微影設備給中國企業。

知情人士表示，這項出口管制規定，最早可能6月30日或7月第一周公布，也能作為被其他歐盟 成員國的藍圖。不過，相較於美國去年限制對中國晶片製造商出口美製晶片設備與專業知識，荷蘭的措施沒有美國那麼全面。荷蘭政府發言人不予置評。

荷蘭和日本今年1月原則上同意加入美國限制對中國出口先進晶片製造商設備的行動，荷蘭貿易部長Schreinemacher已在3月表示，荷蘭認為以國家和國際安全考量，有必要儘快管制這類技術出口。

艾司摩爾執行長Peter Wennink已一再主張，美國引領的對中國出口管制促，最終將推動北京 當局成功開發自家的先進晶片製造設備技術。