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婚禮變「酒池肉林」 新娘醉趴男賓客身上 新郎早就開溜

聯合新聞網／ 即時報導
一場婚禮因為賓客續攤喝醉，現場混亂不堪。示意圖。(圖／ingimage)
一場婚禮因為賓客續攤喝醉，現場混亂不堪。示意圖。(圖／ingimage)

結婚是終身大事，而在婚禮當中，新郎新娘是最受矚目的主角。然而近來日本媒體，卻報導了一次相當離譜的婚禮狀況，讓參加者不敢置信。

根據日本媒體「日刊ビジネス」報導，一位化名武田佳奈惠的30多歲女性，過去有一位同鄉出身的女性友人結婚，並且請她參加婚禮。當時她就覺得很奇怪，因為這位結婚的女性，在地方上以作風開放著稱，和許多男性都發生過關係。如今舉辦婚禮，讓她生出一絲不好的預感。

而這位女性友人不只邀請佳奈惠出席婚禮，還要求她在結婚典禮上能表演才藝。於是佳奈惠便決定和幾位友人練舞，每周都會聚在一起練習兩次。然而他們卻發現，女性友人知道她們練舞的事情，卻完全沒有表達過謝意。

最後，雖然在眾人面前覺得有點緊張，但表演總算順利完成了。等到婚禮結束，新郎新娘提議續攤，結果許多來賓喝得酩酊大醉，現場變得躁動起來，明明是慶祝結婚，卻充斥著酒醉來賓的粗口和下流笑話。

沒想到場面已經夠混亂了，最後居然還又再續了第三攤。結果已經失控的群眾們，趁著酒意到處和不同的人接吻，連新郎和新娘都參與其中，讓場面猶如「酒池肉林」一般糜爛。

最後新郎更是直接丟下新娘，先回到預定好的飯店休息。而新娘也不急著回去，反而趴在她曾經睡過的男人身上，一邊自言自語「怎麼辦啦」。讓佳奈惠不禁覺得，這到底是什麼樣的一個結婚典禮。

日本

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