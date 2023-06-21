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牽制中國 義軍艦「莫洛西尼號」首度停靠日本橫須賀

中央社／東京21日電

義大利海軍巡防艦莫洛西尼號（Francesco Morosini）21日上午停泊日本海上自衛隊橫須賀基地，這是義大利海軍船艦首度停靠橫須賀港。在中國霸權主義增強之際，義大利近年加強對印度太平洋地區的參與度。

日本共同社報導，莫洛西尼號成為義大利海軍第一艘停靠橫須賀基地（位於神奈川縣橫須賀市）的軍艦。莫洛西尼號有最新的裝備，4月從義大利啟程，訪問亞洲的新加坡、印尼等地後，今天上午到橫須賀靠港。

義大利軍方主管對媒體表示，來到日本靠港也是希望藉此機會凸顯存在感，這是為了與友好國深化航海合作的一種方式。

為歡迎莫洛西尼號到來，日本自衛隊在橫須賀基地舉辦歡迎儀式，包括樂隊演奏等。出來迎接的日本海上自衛隊2等海佐（相當於海軍中校）櫻井敦在歡迎式上致詞表示，為了深化友情，實現自由開放的印度太平洋地區，將團結一致。

義大利政府高官今年4月為參加七大工業國集團（G7）外長會議訪日時，曾展現與日本加強安全保障合作的意願。

日本朝日電視台報導，基於親善交流等目的停靠橫須賀基地的莫洛西尼號計畫停靠6天，27日將前往韓國釜山。

橫須賀基地今年4月有法國軍艦牧月號（Prairial）、5月有法國護衛艦洛林號（FS Lorraine, D657）前來靠港。

報導指出，日本與義大利將加強安全保障方面的夥伴關係，日本、義大利、英國等三國去年12月公布聯合開發新世代戰機。

義大利 日本 印度

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