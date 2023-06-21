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美國轟炸機為演習降落瑞典 近代史上首次

中央社斯德哥爾摩21日綜合外電報導
兩架美國B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機在19日降落瑞典北部的呂勒奧（Lulea-Kallax）機場。（Getty Images）
兩架美國B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機在19日降落瑞典北部的呂勒奧（Lulea-Kallax）機場。（Getty Images）

瑞典軍方今天表示，美國轟炸機於現代首次降落瑞典，與獲得北大西洋公約組織（NATO）入會邀請的瑞典進行訓練演習。

法新社報導，終結了逾2個世紀軍事不結盟立場的瑞典在去年申請加入北約，並在本月稍早宣布，在成為北約成員國之前，即已準備好將領土開放北約軍隊和軍備進駐。

瑞典軍方表示，兩架美國B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機在19日降落瑞典北部的呂勒奧（Lulea-Kallax）機場。

瑞典空軍發言人李文（Louise Levin）告訴法新社：「我們將與這支『轟炸機特遣隊』（Bomber Task Force）進行聯合演習，空軍和陸軍都將參與。」但並未透露演習將持續多長時間。

軍方在一份聲明中表示：「這是美國轟炸機在現代首次降落瑞典。在這個充滿不確定性、同時在等待加入北約的時刻，擁有強大的夥伴很重要。」

瑞典早在去年6月即獲得北約入會邀請，但需要得到所有31個成員國同意才能加入，而目前仍受到土耳其和匈牙利的阻撓。

只有正式成員國才能受到北約第5條款（Article 5）保障，根據該條款，當北約一成員國受到攻擊，等同所有成員國遇襲。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）宣布在加入北約前，率先開放北歐軍隊和軍備進駐，並表示他們將作為威攝的力量，防止俄羅斯可能從波羅的海（Baltic Sea）對岸採取的任何行動。

克里斯特森指出：「這項決定向俄羅斯傳達了明確的訊號，並將強化瑞典的防禦能力。」

瑞典 北約 俄羅斯

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