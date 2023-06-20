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世界經濟論壇年度報告：東亞尚須189年才能達到男女平等

編譯徐榆涵／即時報導
世界經濟論壇（WEF）21日發布年度報告指，東亞和太平洋地區國家預計要等189年才能達到男女平等。歐新社
世界經濟論壇（WEF）21日發布年度報告指，東亞和太平洋地區國家預計要等189年才能達到男女平等。歐新社

世界經濟論壇（WEF）21日發布年度報告指，東亞和太平洋地區國家預計平均要比全球其他國家多58年時間才能縮小性別差距。

日經新聞報導，世界經濟論壇年度報告指出，按照目前速度，東亞和太平洋地區女性需要189年才能趕上男性，而全球平均時間為131年。該報告追蹤在經濟和政治參與、教育和衛生等領域實現性別平等的進展情況。

報告指出，全球性別差距縮小68.8%，接近疫情前水平，但整體變化速度已顯著放緩。

世界經濟論壇執行董事札希迪（Saadia Zahidi）在報告中寫道，「在持續存在的巨大差距方面進展不溫不火……迫切需要採取新的一致性行動。加快實現性別平等的進程不僅會改善婦女和女孩的結果，還會更廣泛造福於經濟和社會，重振經濟增長，促進創新並增強韌性。」

在報告涵蓋的146國中，健康和教育方面的性別差距已經縮小，分別接近96.0%和95.2%。但在經濟和政治方面，數字分別僅為60.1%和22.1%。

包括日本、中國、南韓和印尼在內的東亞和太平洋地區的進展基本上停滯不前。此一差距在過去一年擴大0.2個百分點，達到68.8%，根據世界經濟論壇的估算，這代表估計需要 189年才能達到100%。

教育 疫情 印尼

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