烏克蘭重建 英首相府：38國數百企業有意參與

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（路透）

烏克蘭 重建會議明天在倫敦登場，英國將宣布加碼提供30億美元擔保，協助烏克蘭取得世界銀行貸款 。首相府表示，已有近40個國家超過400家企業表達參與烏克蘭重建的意願。

烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference, URC）21至22日舉行，今年由英國和烏克蘭共同主辦，主要目標包括鼓勵各國企業投資 烏克蘭、強化支援烏克蘭重建的跨國金融機制，以及促進烏克蘭的政治、經濟和社會轉型。

英國首相府今天表示，首相蘇納克（Rishi Sunak）明天開幕致詞時將提到，一如各界在烏克蘭境內所見，只要是奪不走的，俄羅斯就會試圖摧毀，俄方對烏克蘭經濟的態度也是如此。

蘇納克將指出，戰爭造成烏克蘭去年國內生產毛額（GDP）下滑29%。儘管戰火未熄，烏克蘭各界持續努力維持生活和經濟運作，同時，烏克蘭政府有決心推進改革，讓烏克蘭成為較以往透明開放、適合投資的國家。蘇納克強調，英國與盟友將持續支援烏克蘭，無論需要多久。

URC舉行期間，英國將宣布一系列協助烏克蘭重建的金融措施，包括在未來3年期間加碼提供總價值30億美元（約合新台幣927.3億元）的擔保，以確保世界銀行（World Bank）儘速釋出貸款，助烏克蘭維持醫院、學校等重要公共支出。首相府指出，英國是率先向烏克蘭提供這類多年期財政支持措施的七大工業國集團（G7）國家。

此外，英國將加碼挹注外交部旗下「英國國際投資公司」（British International Investment, BII）2億5000萬英鎊（約合新台幣98億6558萬元），以支持民間投資烏克蘭基礎建設、金融、能源、農業等領域，並透過聯合國、紅十字會等組織執行人道救援計畫。

為促進各國企業在戰爭未止時即開始投資烏克蘭，蘇納克將在重建會議期間宣告啟動新的戰爭險國際商業保險機制，以協助降低投資風險、提升投資人信心。這項機制獲其他G7成員國支持。

有意投資烏克蘭、參與重建的各國企業可前往英國政府推出的「烏克蘭商業約定」（Ukraine Business Compact）平台登記，並透過此一平台尋求合作夥伴。

首相府表示，已有來自38個國家的超過400家企業加入平台，包括英國維珍集團（Virgin Group）、荷蘭飛利浦公司（Philips）、南韓現代工程建設公司（Hyundai Engineering & Construction）、法國賽諾菲集團（Sanofi）、美國花旗集團（Citi）。

首相府表示，含新措施在內，英國對烏克蘭的非軍事援助至今已累計超過47億英鎊，其中包括41英鎊的財政支持措施。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）在一份近日發布的烏克蘭重建相關報告引用世界銀行、烏克蘭非政府組織「經濟戰略中心」（Centre for Economic Strategy）、烏克蘭官方評估等數據指出，戰爭導致烏克蘭去年GDP下滑35%，重建需求至今累積達4110億美元，烏克蘭政府草擬的國家重建計畫需7500億美元支持。隨著戰火持續，相關數據恐怕只會上升。

上一屆URC去年7月在瑞士舉行，明天將是第二次召開。URC前身是2017年首次舉辦的烏克蘭改革會議（Ukraine Reform Conference），歷年曾在倫敦、哥本哈根、多倫多、維爾紐斯（Vilnius）舉行。俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，改革會議轉型為重建會議。

烏克蘭有多名高階官員抵達倫敦參與重建會議，包括將發表主題演說的總理什米哈爾（Denys Shmyhal）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將視訊致詞。