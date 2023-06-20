巴黎奧運主辦單位總部遭搜索 疑與貪腐調查有關

法國警方今天突襲搜索2024巴黎奧運主辦單位的總部。(美聯社)

法國警方今天突襲搜索2024巴黎奧運 主辦單位的總部，距離這場4年一度的夏季奧運會開幕只剩大約一年時間。

與調查行動關係密切的一名消息人士告訴法新社，遭到搜索地點除了巴黎奧運組織委員會（COJO）總部，也包括負責興建相關設施的奧運工程履行公司（SOLIDEO）辦公室。

目前仍不清楚這場搜索行動的原因。巴黎奧運組織委員會則表示，他們「全力配合調查人員，好讓調查工作更容易進行」。這是該委員會總部首度遭到這類搜索。

另一名與調查行動關係密切的消息人士透露，搜索行動是由法國反貪與金融犯罪調查人員及巴黎警方金融犯罪小組BRDE執行。

法國反貪腐局（AFA）2年前提出2份報告，凸顯巴黎奧運的籌辦存在「廉潔疑慮」及「利益衝突」問題，並警告這可能與組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）希望這場奧運會呈現的「絕對清廉」形象相衝突。

法國反貪腐局的調查人員指出，巴黎奧運籌辦的採購程序「不精確且不完全」，他們並強調「有時存在可能涉及利益衝突、卻未受正確監督的情況」。

巴黎奧運將在明年7月26日開幕，8月11日閉幕。