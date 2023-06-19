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自駕飛天計程車快來了 巴黎航空展大出風頭

編譯季晶晶／即時報導
飛天車成為巴黎航空展的亮點。圖為Velocopter公司研發的Volocity飛天計程車。（歐新社）
飛天車成為巴黎航空展的亮點。圖為Velocopter公司研發的Volocity飛天計程車。（歐新社）

周一開幕的巴黎航空展，飛天車成為亮點。

日經報導，這是巴黎航空展1909年舉辦至今、首次為被稱為eVTOLs的飛天車專設展區。它們以電池為動力，能垂直起降，因為不需要跑道、零部件較少，營運成本可望低於一般飛機。目前，技術開發的競爭極為劇烈。

波音推出它參股的美國新創公司Wisk Aero正在開發的四人座自駕飛機，以因應飛行員短缺的問題。日本住友公司資助的德國新創公司Volocopter，有一款雙人座飛機計劃2025年在大阪世博會展翼。獲豐田和其他公司注資的美國新創公司Joby Aviation展示了一架時速可達約320公里、續航力超過240公里的飛機。中國大陸的易航智能公司也在研究沒飛行員也能飛的飛機。

傳統飛機因為顧慮飛行安全，設計上沒有重大變化，供應鏈也因此難以撼動。但是飛天車帶來一個全新的機會，目前，直升機和傾斜旋翼機在內各式各樣的飛機都在進行測試。它們的目標是2025或2026年左右獲得適航認證。

飛天車料能在旅遊、緊急醫療服務和出租計程車方面獲得應用。根據加拿大研調業者Precedence Research，包括無人機在內的全球飛行器市場預計2032年達到357億美元，高於2022年的111億美元。

但在推廣之前仍有許多技術問題。例如必須要有適宜的續航力和充足的充電設施，而且大規模生產後成本必須降低，理想上要與車價的幾萬美元差不多，而目前一些飛天車的成本遠高於100萬美元。

Wisk Aero執行長Brian Yutko在巴黎航空展介紹該公司正在開發的四...
Wisk Aero執行長Brian Yutko在巴黎航空展介紹該公司正在開發的四人座自駕飛機。（歐新社）

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