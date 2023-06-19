把握黃金時間 鐵達尼號觀光潛水器 氧氣最多維持96小時

一艘觀光潛水器18日在加拿大東南部海岸參觀鐵達尼號殘骸時失聯，據信載有5人，美國和加拿大海岸警衛隊已展開搜救任務。(美聯社)

於1912年沉沒的全球最知名沉船「鐵達尼號」30多年前就被發現，其沉船地點已成為海下熱門觀光 景點。一艘觀光潛水器18日在加拿大 東南部海岸參觀鐵達尼號行程時失聯，據信載有5人，美國和加拿大海岸警衛隊已展開搜救任務，搜救人員估計潛水器的氧氣只夠用三到四天。

華盛頓郵報 報導，該艘潛水器18日早上在科德角（Cape Cod）以東大約900英里處與加拿大研究船「極地王子號」失聯後，美國第一海岸警衛區指揮官毛格（John Mauger）19日表示，預計該艘潛水器的氧氣只夠用70小時至96小時，正把握黃金時間來定位船隻。

私人研究和旅遊公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）負責此趟包租潛水器探索鐵達尼號號海底殘骸行程。根據毛格說法，潛水器上的五名乘客中，包括一名駕駛員和四名付費參加探險的任務專家。

「海洋之門探險」於18日下午向海岸警衛隊通報潛水器失蹤，此前該潛水器大約失聯1小時45分鐘。「海洋之門探險」在一份聲明中說，正動用所有資源營救，「正在將全部的注意力放在在潛水器上的船員及其家屬身上」。

美國海岸警衛隊目前正與加拿大軍方合作，並已出動一架C-130飛機、一艘配備水下聲納功能的加拿大P8飛機及多艘私人船隻。紐約國民警衛隊的另一架C-130飛機預計將在19日晚間加入空中搜索。