印度鴛鴦大盜搶走103萬美元 卻貪圖免費果汁落網

印度一對鴛鴦大盜中了警方的計，因免費飲料被捕。(擷自推特)

印度 警方利用一個免費飲料攤，成功用價值10盧比（約0.12美元）的果汁，在數以萬計的朝聖者當中認出一對鴛鴦大盜，並將他們逮捕歸案。

6月10日，印度旁遮普省（Punjab）工業大城盧迪安納（Ludhiana）一家運鈔公司被數名武裝分子闖入行搶，損失8490萬盧比（約103萬6840美元）。

警方連日來根據線索，逮捕了12名涉案嫌犯中的7人，但女性主嫌考爾（Mandeep Kaur）與她的丈夫（Jaswinder Singh）卻一直在逃，直到17日才在錫克教朝聖地恒昆撒希神廟（Hemkund Sahib）「中計」落網。

盧迪安納警方於17日逮捕這兩名主嫌，但今天才公開逮人的經過。

警方稱，日前接獲情報得知這對夫婦本想逃到尼泊爾，但因風聲緊決定先去朝聖，感謝神讓他們行搶成功並祈求順利逃脫。

然而，朝聖地熙來攘往，加上許多朝聖者戴有頭巾或蒙面，如何在人群中認出他們？警方於是擬出「捕抓女王蜂計畫」，在朝聖上山的必經之路擺了免費飲料攤，終於等到這對夫婦光顧。

兩人拿了價值10盧比的果汁，脫下面罩飲用，因而被認出，但警方仍耐心等他們進聖殿、完成祈禱後才動手抓人。

警方從他們的機車及住所搜出共計2100萬盧比（約25萬6462美元），加上之前從其他落網嫌犯處取回的款項，總計已收回6000萬盧比（約73萬2750美元）。