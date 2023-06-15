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不滿華航空服員只說中文 日本乘客怒吼「說日文」

世界新聞網／即時報導
日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)
日本女子在一架從日本飛到台灣的華航班機上大罵「為什麼你們不說日文」。(截取自鳳凰資訊推特)

華航一架於6月4日從日本福岡飛往台北的班機發生乘客擾亂秩序事件，根據飛機上目擊者拍攝的視頻，一位日本女乘客對空服員破口大罵，質問她們為什麼不講日文。

從現場視頻可以看出，一名黑衣女子大步走向空服員，大吼「我很難過，華航你們在做什麼」。後來，這位日本乘客回到位置上，對著兩名空服員問「你們只說中文嗎，我是日本人。」

在航班人員進行了英文和中文的廣播，表示艙門已經關閉，準備起飛之後，女子從座位上突然站起來大喊「說日文！為什麼你們不說日文？」

在一次次溝通無效之後，座艙長繼續嘗試用英語跟她進行溝通，並請她回到座位上，她不予理會，大吼「我不要。」

（影音來源：TVBS）

根據TVBS，女子後來還拿起一張粉色紙條，朗讀「你現在的行為在國際法上是被禁止的」。另一邊，座艙長用中文對該女子說「你違反刑事，再次警告你違反下列行為…」

華航證實確有此事，並表示由於溝通和警告無效，在航班被迫延誤40分鐘之後，他們只好通知當地機場航警上飛機，將該女子帶走。

有趣的是，在現場視頻於網路發酵之後，一名叫@Marizmful的推特用戶站出來說自己就是在飛機上的當事女子，解釋說自己憤怒的原因，是因為當時向空服員要一杯水，但是卻被忽略了，並表示自己後來向大家道歉了，但是沒有得到任何的賠償。

她在事發之後也發了一條推特，直接上傳了被她怒罵的空服員的照片，寫到「就是這個女的讓我成了罪犯！謝啦台北中國永不獨立！」

日本 推特 機場

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