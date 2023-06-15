印度補習班失火 學生攀電線逃命 民眾爭睹拍攝

印度首都德里一家補習中心失火，學生抓著電線從窗戶滑下逃生。(擷自The Indian Express影片)

印度 首都德里一家補習中心今天發生火災，有些學生抓著電線從窗戶滑下逃生，有些利用大樓外的冷氣機逐層跳下，險象環生，所幸未釀人命。大批民眾用手機 記錄驚險一刻。

影片來源：YouTube The Indian Express

火災始於印度時間中午12時30分（美東時間凌晨3時）左右，德里消防局出動11輛消防車灌救，當時補習中心裏的學生超過100人，大部分是為公務員考試準備的青年。

根據社群網站 流傳的影片，這棟4層樓建築物的頂層冒出濃煙，包括女生在內的學生揹著書包，緊抓樓外的各種電線滑下逃生，過程中有人體力不支摔落地面，引起現場民眾驚呼。

影片中可以看到，有人踏著大樓外的冷氣機，一層一層逃下，令數以百計的旁觀者捏一把冷汗；令人感動的是，有熱心居民眾搬出家中床墊，以減少萬一學生墜下時受到的傷害。

消防人員抵達後架起樓梯，救出其餘受困者。初步調查顯示，火災始於大樓電表，學生們看到冒煙開始驚慌，導致現場秩序失控。

德里國家首都轄區（National Capital Territory of Delhi）首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）在推特（Twitter）表示，少數學生在逃生時受到輕傷，但大部分人都平安，火勢已受控制，民眾無需擔憂。

ABP電視台報導，大約60人因燒傷或骨折送醫，並引述一名學生說，大樓只有一個進出口，迫使大家從窗戶逃生。

印度正值夏天，氣溫動輒來到攝氏40度，天乾物燥，導致火災頻傳。