捷克總統: 海外俄羅斯人應像二戰時日裔美籍一樣受監控

捷克總統帕維爾接受訪問時表示，各國安全部門應該監控住在西方的俄羅斯人，稱此舉只是克里姆林宮對烏克蘭發動戰爭的代價。(路透)

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）接受訪問時表示，各國安全部門應該監控住在西方的俄羅斯 人，稱此舉「只是」克里姆林宮對烏克蘭 發動戰爭的「代價」。

曾任北約 高級官員的帕維爾14日接受自由歐洲電台／自由電台烏克蘭語服務（RFE/RL's Ukrainian Service）採訪時表示，雖然他對海外俄羅斯人因莫斯科決定發動全面侵烏戰爭而面臨困境感到同情，而且他們可能並不支持此一決定，但當出現一場正在進行的戰爭時，「牽涉到俄羅斯國民的安全措施應該要比平時更嚴格」。

Czech President Petr Pavel said that Russian civilians living in the West should be monitored by security services.



Speaking to @radiosvoboda, he said "when World War II started, all Japanese population living in the United States was under a strict monitoring regime as well." pic.twitter.com/SCRqC6717I — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) 2023年6月15日

帕維爾說，「所有生活在西方國家的俄羅斯人都應該受到比過去更多的監控，因為他們是一個領導侵略戰爭的國家公民…這就是戰爭的代價」。他還指出，自己「可以為這些人感到抱歉，但在此同時，當我們回首，第二次世界大戰開始時，所有生活在美國的日本居民也都處於嚴格的監度制度之下，這只是戰爭的代價」。

RFE/RL已經聯繫帕維爾的辦公室，要求澄清這種「嚴格的監度制度」看起來像是什麼模樣。

捷克總統的角色主要是儀式性質，但帕維爾在這個內容廣泛的採訪中表示，他期待在7月的北約維爾紐斯峰會期間聽到關於長期支持烏克蘭的「強硬措詞」，以及承認讓烏克蘭加入北約的重要性。