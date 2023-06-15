日本自衛隊槍殺案 槍手疑鎖定教官行凶 另名隊員無端送命

日本陸上自衛隊發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇。（路透）

日本 陸上自衛隊昨天發生隊員槍殺同袍事件，造成2死1傷。根據日媒目前所彙整資訊，犯嫌疑鎖定52歲教官開2槍，至於另一名隊員可能因擋在犯嫌與教官間無端遭槍擊 身亡。

位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場昨天上午進行實彈射擊訓練時，發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件。「自衛官候補生」是為了成為自衛官而正在接受訓練的自衛隊員。

犯嫌供稱曾被52歲教官訓斥

日本放送協會（NHK）、共同社等日媒報導，相關人士表示，犯嫌面對調查時提到自己曾遭52歲教官訓斥。

犯嫌使用的槍枝是「89式5.56公釐步槍」，擊發方式可切換為單發射擊（每次擊發一發子彈）或連發。相關人士透露，已知犯嫌採單發射擊共擊發4發子彈，陸上自衛隊及警方正進一步進行詳細調查。

「自衛官候補生」在訓練期間會實施5次射擊訓練，其中4次使用實彈，昨天是訓練期間最後一次進行射擊訓練。

相關人士透露，犯嫌是在等待上場射擊時開了4槍，第1槍先擊中25歲隊員，然後朝52歲隊員開2槍，最後1槍擊中另一位25歲隊員。不幸身亡的是前兩位中彈隊員。

陸上自衛隊表示，中彈的3人階級都是陸曹（相當於他國陸軍的士官），其中52歲隊員胸部中彈、25歲隊員腹部中彈，兩人送醫後宣告不治；另一位受傷的25歲隊員則是左大腿中彈。

犯嫌稱無意殺害另一隊員

犯嫌面對警詢供稱「目標是52歲教官」，無意殺害另一位25歲隊員，只是因為25歲隊員所在位置剛好介於自己跟教官間才會朝他開槍。

警方昨天原本以殺人未遂罪嫌逮捕犯嫌，但今天已變更罪嫌為殺人罪，並移送檢方進行偵辦。

陸上自衛隊表示，犯嫌今年4月才剛進入位於名古屋市的守山駐屯地第35普通科連隊受訓，截至犯案前的生活態度等都沒有問題。

身為「自衛官候補生」的犯嫌原訂6月底結訓後擔任自衛官，再分發到陸上自衛隊部隊內服役。

射擊訓練未強制穿防彈背心

有關事發當下相關人等是否穿著防彈背心，陸上自衛隊表示，這次大約有70位「自衛官候補生」參加射擊訓練，以及包括教官等在內約50位自衛官在場，所有參加射擊訓練的人頭戴鐵製頭盔，但沒有穿著防彈背心，以陸上自衛隊的規定來說並沒有問題。

值得關注的是，陸上自衛隊表示，隊員們通常在進入射擊場後才會領到實彈，並在負責指導的隊員指示下，將實彈裝入彈匣內，最後在射手就射擊定位後才在步槍裝上彈匣，但犯嫌應該是在就射擊定位前就先裝上彈匣。

陸上自衛隊表示，射擊訓練時由多位隊員負責射擊場內安全管理工作，犯嫌是如何裝上彈匣等部分也成為調查重點之一。

陸上自衛隊整理6月14日事發過程

9時起：開始射擊訓練。

9時8分左右：犯嫌朝3人開槍。

9時30分左右：岐阜縣警方趕到現場。

9時32分左右：警方逮捕犯嫌。

9時50分到53分左右：將中彈3人送醫。

10時45分左右：確認52歲自衛官死亡。

11時23分左右：確認25歲自衛官死亡，另一位受傷的25歲自衛官在醫院接受治療。