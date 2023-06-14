烏克蘭炸北溪管線…美官員證實知情 曾提警告

北溪管線炸毀後，烏克蘭總統澤倫斯基始終否認烏國是幕後主謀。（路透）

俄羅斯通往德國 的北溪天然氣管去年9月遭炸毀事件出現突破進展，美國官員證實，中央情報局早在事發前三個月，就收到荷蘭情報單位分享的訊息，得知烏克蘭 方面有炸毀北溪管線的計畫，當時美方曾經通知歐洲多國，並且警告烏克蘭不要攻擊北溪管線。俄國14日已經要求透明且公正的國際調查。

荷蘭NOS公共電視台13日報導了荷方知會中情局之事，未具名的美國官員說，中情局早在去年夏天就得知有烏克蘭人陰謀攻擊北溪管線，但強調中情局反對此計畫。

華爾街日報報導，中情局是在去年6月接獲荷蘭軍事情報單位消息，稱烏國軍方曾計畫在波羅的海沿岸租一艘快艇 ，找潛水人員到水下，沿著北溪一號及二號共四條管線，執行炸毀行動，但烏方已在深思後取消此行動。情報指出，烏方原擬發動爆破的時間，是北約波羅的海作戰演習之後，那項演習在6月17日結束。

中情局接獲此訊息後，雖質疑烏方是否具備發動這項攻擊的能力，畢竟這需要把爆裂物放置在波羅的海深處，但美方嚴肅看待此事，先是迅速通知歐洲盟國，其中包括德國，且向其他波羅的海沿岸國家示警。

同時，中情局官員詢問烏國情報單位，是否正準備發動攻擊。目前不清楚美方是由哪一位官員向烏方傳遞消息，也不清楚當時烏國是如何回應美方的詢問，但一位美國官員說，總之後來中情局接獲烏國的訊息，說他們已取消原定計畫。

事後來看，計畫並未取消，只是行動時間延後。但若華府強烈反對甚至警告，烏克蘭政府仍甘冒美援可能中斷的風險執意動手，令人費解。美國老牌調查記者赫許曾提出「美國策畫、烏克蘭執行」的陰謀論，雖然漏洞不少，仍有人選擇相信。