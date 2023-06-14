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新加坡發現蘭花新品種 命名「魚尾獅」

中央社新加坡14日專電
新加坡又發現新的蘭花品種，新品種擁有奶黃色、垂懸式花瓣，命名為Claderia leontocampus；leontocampus來自「魚尾獅」希臘文音譯。(圖截取自新加坡國家發展部長李智陞臉書)
新加坡又發現新的蘭花品種，新品種擁有奶黃色、垂懸式花瓣，命名為Claderia leontocampus；leontocampus來自「魚尾獅」希臘文音譯。(圖截取自新加坡國家發展部長李智陞臉書)

新加坡又發現新的蘭花品種，新品種擁有奶黃色、垂懸式花瓣，命名為Claderia leontocampus；leontocampus來自「魚尾獅」希臘文音譯。魚身獅頭的「魚尾獅」雕像是新加坡地標。

新加坡國家發展部長李智陞在臉書發文表示，這個新品種蘭花是新加坡植物園研究人員2020年進行田野調查時首度發現。

他說，新品種命名為Claderia leontocampus；leontocampus來自「魚尾獅」希臘文的音譯。

李智陞指出，新加坡持續發現新植物品種，顯示維護生物多樣性的重要。

綜合星媒報導，新加坡國家公園管理局表示，Claderia leontocampus尚未發芽時，外觀與同屬的綠花卡爾代拉蘭（Claderia viridiflora）很類似，由於相關記錄不足，還無法判斷此花種的族群大小。

國家公園管理局指出，Claderia leontocampus除了生長於新加坡，在印尼蘇門答臘島（Sumatra）及馬來亞半島也可看到。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡上次發現新蘭花品種是植物園研究人員2019年在武吉知馬自然保護區（Bukit Timah Nature Reserve）發現蘭花品種Nervilia singaporensis。

新加坡植物園可看到許多熱帶植物，據植物園網站資料，其中的國家蘭花園展示逾千種蘭花品種。

新加坡 植物園 臉書

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